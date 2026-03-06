Алаудинов сообщил, что ВС РФ активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах

Российские подразделения группировки «Север» совместно со спецназом «Ахмат» ведут активную охоту за резервами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, не давая противнику накопить силы для наступления. Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.
Как рассказал Алаудинов, командование противника использовало Сумы для накопления резервов для подготовки к наступательным действиям на определенном участке.
«На данный момент мы пытаемся не давать противнику где-то скапливаться и в Сумах в первую очередь. Работа эта ведется очень активно, мы и дальше будем контролировать этот участок», — уточнил он.
Ранее Алаудинов рассказал, что украинские военные перестали вывозить с поля боя раненых иностранных наемников и больше не заботятся об эвакуации тел погибших.