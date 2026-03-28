Силы ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников над 17 регионами России

За прошедшую ночь российские ВС сбили 155 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники перехватывали в небе над 17 регионами страны, включая Брянскую, Ленинградскую, Московскую области, а также Республику Крым. Об этом сообщили в МАХ Минобороны РФ.
Работа средств ПВО велась в период с 23:00 27 марта до 7:00 28 марта. В ведомстве уточнили, что атаке также подверглись Смоленская, Белгородская, Курская, Псковская, Калужская, Тверская, Воронежская, Ростовская, Рязанская, Орловская, Тульская, Ярославская и Новгородская области. Все воздушные цели были перехвачены дежурными расчетами.
Ранее KP.RU писал, что в Ленобласти ночью с 27 на 28 марта снова объявляли воздушную опасность. К утру силы ПВО ликвидировали 15 киевских БПЛА.
По данным Минобороны РФ утром 28 марта в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник и ракету. По словам губернатора Юрия Слюсаря, цели поразили в Чертковском и Шолоховском районах в ходе отражения ночной атаки. Жертв и разрушений на земле нет.