Силы ПВО за ночь сбили 85 дронов ВСУ над шестью регионами России

В ночь на 15 апреля силы ПВО уничтожили под регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 85 БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов над над шестью регионами страны и акваториями двух морей. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны самолетного типа перехватывались в промежутке с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны отмечают, что атаки ВСУ на регионы России с использованием БПЛА носят практически ежедневный характер. Так, в ночь на 14 апреля противник в очередной раз предпринял попытку нанести удары по российским регионам. В результате силы ПВО уничтожили 97 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше