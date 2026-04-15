Силы ПВО за ночь сбили 85 дронов ВСУ над шестью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов над над шестью регионами страны и акваториями двух морей. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны самолетного типа перехватывались в промежутке с 20:00 мск 14 апреля до 07:00 мск 15 апреля. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
В Минобороны отмечают, что атаки ВСУ на регионы России с использованием БПЛА носят практически ежедневный характер. Так, в ночь на 14 апреля противник в очередной раз предпринял попытку нанести удары по российским регионам. В результате силы ПВО уничтожили 97 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.