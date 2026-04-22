МЧС увеличивает группировку на месте частичного обрушения дома в Сызрани

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 50 спасателей и аэромобильная группировка направлены в Сызрань для проведения работ после обрушения подъезда жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ.

«Пятьдесят пять спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань для проведения поисково-спасательных работ. Всего к ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники», — говорится в сообщении.

