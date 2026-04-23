В семи районах Ростовской области уничтожены 20 БПЛА ВСУ

Слюсарь заявил, что в результате атаки ВСУ пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили двадцать украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА 7 районах», — написал губернатор в телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что дроны были сбиты над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Миллеровским, Верхнедонским, Азовским и Тарасовским районами. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, киевский режим 21 апреля атаковал Ростовскую область. Над Таганрогом и еще одиннадцатью районами были уничтожены 40 беспилотников. В результате атаки были задержаны семь поездов.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Севастополем. По данным губернатора Михаила Развожаева, было сбито 15 беспилотников. Гражданские объекты не пострадали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше