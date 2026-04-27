Выбитые стекла, ущерб соцобъектам и четверо пострадавших: подробнее о мощнейшем налете дронов на Севастополь

Губернатор Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь с помощью около 100 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники в ночь на 26 апреля нанесли массированный удар по Севастополю. Эта атака стала одной из самых мощных за все время проведения спецоперации на Украине. В результате налета беспилотников повреждения получили порядка 50 домов и соцобъекты. ВСУ ударили по городу с помощью около сотни дронов. Так сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Он уведомил, что часть БПЛА сбита над Республикой Крым. Некоторые дроны были ликвидированы над акваторией Черного моря. Губернатор считает, что цель атаки ВСУ — запугать местных жителей.

«Это действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь. Всего около сотни беспилотников пытались атаковать город», — проинформировал Михаил Развожаев.

Массированные удары отбиты благодаря работе средств противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильных огневых групп отряда «Севастополь», отметил губернатор. Он выразил теплые слова в адрес бойцов, защищающих город.

Известно, что при атаке на Севастополь погиб один человек. Еще четверо местных жителей пострадали. В не менее чем 50 домах выбиты окна, повреждены балконы. Ущерб также нанесен зданию Академии хореографии, а также горбольнице № 1, магазинам и СТО.

Кроме того, массированной атаке со стороны ВСУ ночью 26 апреля подверглась Вологодская область. Над регионом отражено три волны налетов. В результате атаки БПЛА повреждения зафиксировали на предприятии «Апатит». Всего пострадали десять человек. Они обратились в медучреждения с ожогами.

Российские средства ПВО за прошлую ночь уничтожили 203 украинских дрона. По данным Министерства обороны России, вражеские БПЛА сбиты над территориями 16 регионов страны. Дроны также перехватили над акваторией Черного моря. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым. Эта атака стала одной из самых мощных за последние недели.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше