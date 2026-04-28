Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе тушат пожар на территории завода: подробнее о ночной атаке ВСУ

Пожар начался на НПЗ в Туапсе после атаки БПЛА, идет тушение огня.

Источник: Комсомольская правда

Туапсе вновь подвергся атаке БПЛА. ВСУ в очередной раз попытались нанести удары по объектам на территории города в ночное время. В результате падения фрагментов дронов на местном НПЗ начался пожар. Так проинформировали в оперштабе Краснодарского края.

По имеющимся сведениям, при пожаре никто не пострадал. Ущерб объекту будет оценен позже. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией возгорания.

«В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — уведомили в оперштабе.

Воздушная опасность также объявлена в Севастополе. С вечера 27 апреля над городом работают средства ПВО. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Помимо средств ПВО, в городе работают мобильные огневые группы, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

