В Туапсе тушат пожар на территории завода: подробнее о ночной атаке ВСУ

Туапсе вновь подвергся атаке БПЛА. ВСУ в очередной раз попытались нанести удары по объектам на территории города в ночное время. В результате падения фрагментов дронов на местном НПЗ начался пожар. Так проинформировали в оперштабе Краснодарского края.
По имеющимся сведениям, при пожаре никто не пострадал. Ущерб объекту будет оценен позже. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией возгорания.
«В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — уведомили в оперштабе.
Воздушная опасность также объявлена в Севастополе. С вечера 27 апреля над городом работают средства ПВО. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Помимо средств ПВО, в городе работают мобильные огневые группы, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.