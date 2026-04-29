Пентагон закупит более 850 перехватчиков THAAD из-за истощения запасов

Министерство обороны США планирует закупить в 2027 финансовом году 857 перехватчиков THAAD на сумму $11,435 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные в 2027 финансовом году собираются закупить 857 перехватчиков THAAD на фоне истощения запасов оружия в связи с операцией против Ирана, следует из документов Пентагона.

Согласно материалам американского министерства, оно намерено запросить в 23 раза больше перехватчиков. При этом объём финансирования в 2027 финансовом году должен превысить соответствующий бюджет прошлого года в 13 раз.

В 2026 году ведомство заказывало 37 ракет на сумму 840,1 миллиона долларов. Бюджет программы THAAD на 2027 финансовый год составит 11,435 миллиарда долларов.

Напомним, 27 апреля журнал The Atlantic, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Белого дома, написал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее не раз ставил под сомнение данные Пентагона о ходе конфликта в Иране. На закрытых встречах политик выражал опасения, что министерство может скрывать сведения о реальном положении с запасами ракет в своём арсенале.

