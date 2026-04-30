Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия после отбоя угрозы БПЛА

Администрация Альметьевска сообщила, что обстановка в районе стабильная. Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации. Жителям разрешено выходить из временных укрытий.
Ранее угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Утром, в 5:17, Росавиация приняла решение о временной блокировке работы аэропорта города Бугульма. В воздушной гавани были введены ограничения на прием и отправку рейсов. В настоящий момент режим чрезвычайной ситуации снят.
Напомним, аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно прекращал свою работу. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.