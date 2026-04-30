Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия после отбоя угрозы БПЛА

Ранее режим опасности атаки беспилотников объявляли в Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Альметьевска сообщила, что обстановка в районе стабильная. Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации. Жителям разрешено выходить из временных укрытий.

Ранее угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Утром, в 5:17, Росавиация приняла решение о временной блокировке работы аэропорта города Бугульма. В воздушной гавани были введены ограничения на прием и отправку рейсов. В настоящий момент режим чрезвычайной ситуации снят.

Напомним, аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно прекращал свою работу. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

