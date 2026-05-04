Танк Т-72Б3М ВС России в Харьковской области уничтожил опорные пункты ВСУ

Экипаж одного из танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» поразил опорные пункты и живую силу украинских формирований на харьковском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Укрепления ВСУ и скопление сил противника удалось выявить во время воздушной разведки, которую проводили подразделения беспилотных систем ВС России.
«Огневое поражение было нанесено осколочно-фугасными боеприпасами из 125-мм пушки. На выполнение боевой задачи у экипажа ушло не более 10 минут», — уточнили в Минобороны РФ.
Российский боец с позывным Смут проинформировал, что экипаж во время дежурства обнаружил низколетящий самолёт-разведчик противника и уничтожил его из пулемёта. Командир танковой роты с позывным Мари, в свою очередь, представил подробности того, как организована связь в его подразделении.
«Для связи мы используем радиостанции. На крайний случай у нас есть мессенджеры, которые утверждены Министерством обороны. Гражданские средства связи мы не используем. Интернет-соединение мы обеспечиваем спутниковыми тарелками, а также к нам проведены оптоволоконные линии», — сказал военнослужащий.
Мари добавил, что указанное оборудование даёт возможность руководить подразделением как в условиях закрытых огневых позиций, так и в составе бронегруппы.
Напомним, 3 мая Минобороны РФ проинформировало, что в зоне спецоперации экипаж российского ударного вертолёта Ми-28НМ нанёс удары по пункту временного размещения и личному составу ВСУ. Цель была успешно поражена.