Президент России Владимир Путин в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил перемирие 8 и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«8 — 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
В Минобороны выразили надежду, что украинская сторона поддержит эту инициативу.
При этом в ведомстве обратили внимание на заявления, сделанные Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, где звучали угрозы нанести удар по Москве 9 мая.
Министерство подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
В случае попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы российская армия может нанести ответные удары по центру Киева. Минобороны призвало гражданское население столицы Украины и сотрудников иностранных дипломатических миссий заранее покинуть город.
Позже Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с 6 мая. По словак главы киевского режима, Украина с указанного момента намерена действовать зеркально шагам российской стороны.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский сначала отверг инициативу России о перемирии на День Победы и только потом объявил режим прекращения огня.
Парламентарий отметил, что это связано с «уязвленным самолюбием» киевского главаря. По словам Слуцкого, Украина не проявляет заинтересованности ни в перемирии, ни в мирном урегулировании конфликта.
Напомним, прошлое перемирие было объявлено Путиным в честь православного праздника Пасхи. Режим прекращения огня действовал с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
В Министерстве обороны РФ отметили, что за время пасхального перемирия украинская сторона 6558 раз нарушила его условия.
Во время действия перемирия боевики Вооруженных сил Украины продолжали наносить удары по российским территориям. Киевский режим атаковал Новую Каховку в Херсонской области, в результате пострадал один человек.