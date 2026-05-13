В Киеве неизвестный бросил яйцо в Ермака после выхода из суда

Мужчина также выкрикивал в адрес Ермака оскорбления.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве неизвестный мужчина бросил яйцо в экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его выхода из зала суда. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

«В Ермака бросили яйцо, когда тот шел по улице после заседания суда», — говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео происшествия. Неизвестный некоторое время преследует бывшего чиновника и его спутников. Затем мужчина бросает в них яйцо, но промахивается. В тоже время он выкрикивает оскорбления и угрозы в адрес Ермака.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Андрей Ермак не может внести залог в 180 миллионов гривен, который требует прокуратура Украины. В суде Киева решался вопрос о мере пресечения по делу об отмывании денег. Экс-главу офиса Зеленского обвиняют в нелегальном присвоении крупной суммы денег — 460 миллионов гривен.

Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
