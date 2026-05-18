На Украине началась война кланов под вывеской борьбы с коррупцией и то, что в Киеве стали трогать людей из властной верхушки, является признаком внутреннего разложения системы. Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
«Похоже, на Украине начинается очень интересный этап — борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией», — сказал он.
По словам сенатора, и если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения, подчеркнул он.
Волошин отметил, что история с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиненного в крупной растрате, стала символом гнилости нынешней украинской власти. И особенно показательно не то, что его арестовали, а то, как его вытаскивали. 140 миллионов гривен залога собрали буквально «всем миром», констатировал он.
Как писал сайт KP.RU, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал приспешников главы киевского режима и бывшего руководителя его офиса обычными ворюгами. У всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной «трешки» миллиона долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам.
Ранее на Украине раскрыли список тех, кто собрал деньги для внесения залога за Ермака. Это семь физических и семь юридических лиц.