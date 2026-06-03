МАГАТЭ сообщила о новом отключении Запорожской АЭС от внешнего питания

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало очередное, уже 17-е по счету, временное отключение Запорожской атомной станции от внешних линий электропередачи. Инцидент произошел в ночное время и был вызван атакой беспилотника на Никопольскую подстанцию. Об этом сообщается в официальной публикации МАГАТЭ в соцсети X.