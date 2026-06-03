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МАГАТЭ сообщила о новом отключении Запорожской АЭС от внешнего питания

Специалистам удалось быстро восстановить линию электропередачи после атаки украинского дрона на ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало очередное, уже 17-е по счету, временное отключение Запорожской атомной станции от внешних линий электропередачи. Инцидент произошел в ночное время и был вызван атакой беспилотника на Никопольскую подстанцию. Об этом сообщается в официальной публикации МАГАТЭ в соцсети X.

В результате удара дрона оказалась временно обесточена единственная оставшаяся линия электропередачи, питающая ЗАЭС. Отключение продлилось около 20 минут, и всё это время критически важные системы станции поддерживались за счет работы аварийных дизель-генераторов. Буквально перед полуночью специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии по линии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении подчеркнул, что этот инцидент вновь наглядно демонстрирует постоянную угрозу ядерной безопасности, возникающую из-за боевых действий. Он добавил, что сложившаяся ситуация требует от всех сторон максимальной военной сдержанности, чтобы не допустить риска серьезной ядерной аварии.

Недавно МАГАТЭ зафиксировало внешние повреждения корпуса машинного зала Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника. Специалисты нашли несколько обломков дрона, который позже идентифицировали.

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