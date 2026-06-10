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Владимирская область подверглась атаке БПЛА: есть повреждения на земле

Возгорание на объектах инфраструктуры зафиксировали во Владимирской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 июня произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области. Пожары зафиксировали после беспилотной атаки на регион. О последствиях проинформировал на канале в «Макс» губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По имеющимся сведениям, пострадавших нет. Последствия на земле устраняются силами специалистов МЧС и Росгвардии, пояснил губернатор.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах», — известил Александр Авдеев.

Кроме того, не менее 12 беспилотников перехвачено на подлете к столице РФ. Дроны ВСУ пытались атаковать Москву в течение ночи и утром 10 июня. В 06:45 военные ликвидировали очередную группу БПЛА. Силами ПВО сбито четыре дрона ВСУ.

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