Владимирская область подверглась атаке БПЛА: есть повреждения на земле

Утром 10 июня произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области. Пожары зафиксировали после беспилотной атаки на регион. О последствиях проинформировал на канале в «Макс» губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По имеющимся сведениям, пострадавших нет. Последствия на земле устраняются силами специалистов МЧС и Росгвардии, пояснил губернатор.
«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах», — известил Александр Авдеев.
Кроме того, не менее 12 беспилотников перехвачено на подлете к столице РФ. Дроны ВСУ пытались атаковать Москву в течение ночи и утром 10 июня. В 06:45 военные ликвидировали очередную группу БПЛА. Силами ПВО сбито четыре дрона ВСУ.