Омская область пережила первую атаку беспилотников и ракетную опасность

Омская область впервые столкнулась с атакой беспилотных летательных аппаратов утром 10 июня, сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на данные Министерства обороны России.
Режим беспилотной опасности был введён и спустя примерно полчаса отменён. За это время жителям региона рекомендовали соблюдать меры предосторожности и в случае обнаружения подозрительных объектов звонить по номеру 112.
Подробности о количестве БПЛА, целях и возможных последствиях официально не раскрываются.
Ранее мы рассказывали, что известно о беспилотной опасности в Омской области 10 июня — в материале собрана вся актуальная информация на данный момент.
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