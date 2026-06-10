Развожаев: панорама «Оборона Севастополя» почти уничтожена после атаки БПЛА

«Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем ещё сильнее», — заявил он, подчеркнув, что панорама «продолжит стоять, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов».