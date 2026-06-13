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ВСУ потеряли более 450 военных за сутки от действий группировки «Восток»

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 450 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Источник: Reuters

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 450 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы противника», — сказал Герасимов.

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