ВСУ потеряли более 450 военных за сутки от действий группировки «Восток»

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 450 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы противника», — сказал Герасимов.
Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.Читать дальше