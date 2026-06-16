ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.