ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действия «Запада» за сутки

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.