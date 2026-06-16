ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Рубежное, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Маломихайловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей​», — говорится в сообщении ведомства.