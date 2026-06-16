Бойцы «Юга» уничтожили до 100 боевиков и освободили 120 зданий за сутки

За сутки в населенном пункте уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль «Senator» канадского производства и бронемашина «MaxxPro» производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса, добавили в ведомстве.