МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Штурмовики «Южной» группировки в юго-западной части Константиновки уничтожили до 100 боевиков, освобождены 120 зданий, сообщило Минобороны РФ.
«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
За сутки в населенном пункте уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль «Senator» канадского производства и бронемашина «MaxxPro» производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса, добавили в ведомстве.