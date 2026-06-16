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Бойцы «Юга» уничтожили до 100 боевиков и освободили 120 зданий за сутки

МО РФ: бойцы «Юга» уничтожили до 100 боевиков и освободили 120 зданий за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Штурмовики «Южной» группировки в юго-западной части Константиновки уничтожили до 100 боевиков, освобождены 120 зданий, сообщило Минобороны РФ.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

За сутки в населенном пункте уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль «Senator» канадского производства и бронемашина «MaxxPro» производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса, добавили в ведомстве.

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