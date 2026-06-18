Глава МО Канады Макгинти призвал к переговорам о завершении конфликта на Украине

По словам министра, погибает «слишком много людей». При этом канадский министр подчеркнул, что Оттава продолжит оказывать Киеву военную помощь. Он также отказался комментировать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.
В конце мая Минобороны Канады объявило о подписании соглашения с Украиной о производстве украинских беспилотников на канадской территории. Документ предполагает совместную работу украинской компании Airlogix и канадского разработчика Sentinel Research and Development по выпуску БПЛА для нужд ВСУ.
Данное соглашение прокомментировали в России. Как писал KP.RU, официальный представитель Мария Захарова отметила, что таким образом Оттава перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис.