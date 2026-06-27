Недавние удары украинских БПЛА по территории РФ побудили Запад считать, что он может игнорировать «красные линии» Москвы. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Они проводят красную черту, дают понять, что хватит … мы считаем, что никакой красной черты нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскими», — так высказался Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.
Также Миршаймер указал на то, что Россия демонстрирует прогресс на поле боя и добивается успеха.
Напомним, украинские БПЛА предприняли массированную атаку при помощи беспилотников на регионы РФ в ночь на 18 июня. Через несколько дней были атакованы Керченский полуостров и паромная переправа через Керченский пролив.
После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия киевского режима приведут к тому, что Россия станет наносить более мощные и жесткие ответные удары.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Российская Федерация не намерена останавливаться на линии соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию.