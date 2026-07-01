В Совфеде оценили угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Главарь киевского режима Владимир Зеленский неадекватен, непредсказуем и одержим жаждой власти. Поэтому к его угрозам в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек, одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает», — отметил российский политик.
И чтобы добиться своего или создать видимость этого, он пойдет на все — цель оправдывает средства, считает Косачев. По его словам, у Зеленского есть иллюзия, что атаковать Белоруссию из-за не очень большого размера страны будет очень легко.
Накануне замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что красная линия для Минска в отношениях с Киевом проходит по государственной границе республики. Он отметил, что эта позиция четко обозначена президентом Александром Лукашенко, и в случае ее нарушения Белоруссия ответит всем имеющимся потенциалом.
Ранее белорусский лидер предупредил украинскую сторону о последствиях эскалации. Лукашенко заявил, что Минск придерживается миролюбивой позиции и не заинтересован в обострении ситуации. Однако он отметил, что Белоруссия будет оставаться рядом с Россией, поскольку считает это неизменным принципом своей политики.