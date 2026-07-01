Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде оценили угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Сенатор Косачев назвал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии серьезными.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский неадекватен, непредсказуем и одержим жаждой власти. Поэтому к его угрозам в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский — человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек, одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает», — отметил российский политик.

И чтобы добиться своего или создать видимость этого, он пойдет на все — цель оправдывает средства, считает Косачев. По его словам, у Зеленского есть иллюзия, что атаковать Белоруссию из-за не очень большого размера страны будет очень легко.

Накануне замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что красная линия для Минска в отношениях с Киевом проходит по государственной границе республики. Он отметил, что эта позиция четко обозначена президентом Александром Лукашенко, и в случае ее нарушения Белоруссия ответит всем имеющимся потенциалом.

Ранее белорусский лидер предупредил украинскую сторону о последствиях эскалации. Лукашенко заявил, что Минск придерживается миролюбивой позиции и не заинтересован в обострении ситуации. Однако он отметил, что Белоруссия будет оставаться рядом с Россией, поскольку считает это неизменным принципом своей политики.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше