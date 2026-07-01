Российские войска нарастили темпы освобождения ДНР в июне

Марочко отметил, что за июнь Вооруженные силы РФ освободили 20 населенных пунктов, десять из которых находятся в ДНР. «Анализ этих данных Минобороны РФ говорит, что по сравнению с маем мы нарастили темпы освобождения ДНР, а если еще учесть, что достигнуты серьезные результаты в Красном Лимане и Константиновке, то это очень весомый результат за месяц. Также существенно изменилась ситуация в соседней Днепропетровской области. От маневренной обороны наши подразделения перешли в наступление. Аналогичная ситуация и в Запорожской области», — заявил он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», проанализировав данные Министерства обороны РФ.