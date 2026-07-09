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Главное из брифинга Минобороны 9 июля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили порядка 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» продвигается в Красном Лимане

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Червоный Оскол, Касьяновка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР.

В городе Красный Лиман ДНР бойцы 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

В Красном Лимане за сутки уничтожили свыше 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и две станции РЭБ.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 450 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: свыше 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области, Никольское и Новосолошино Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Зеленовка Херсонской области.

«Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиабомб;
  • 468 БПЛА самолетного типа.