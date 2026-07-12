ВС России уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске

Расчет беспилотников «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило Министерство обороны РФ.
Как уточнили в российском военном ведомстве, объект обеспечивал энергоснабжение предприятий, обслуживающих украинский военно-промышленный комплекс. В сообщении отмечается, что цель была успешно поражена.
Накануне российские войска уничтожили склады с горюче-смазочными материалами в Губинихе Днепропетровской области. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, удары также нанесли расчеты БПЛА «Герань», вызвав разрушение и возгорание объектов.