ВС России уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске

Расчет беспилотников «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило Министерство обороны РФ.