Очередной коррупционный сканадал на Украине: западную помощь разворовывали прямо в МИД

Сообщается, что дипломат, занимавший тогда пост госсекретаря МИД, организовал направление западной финансовой помощи на счёт подконтрольной ему общественной организации. Вывод денег шёл через ряд юридических лиц и конвертационных центров. НАБУ квалифицирует это как действия организованной преступной группы, участникам которой уже предъявлены обвинения.