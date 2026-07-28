Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему хищения средств из западной помощи, которую организовал экс-госсекретарь МИД Украины. Речь идёт о хищении более 37 млн гривен в 2022 году, что на момент совершения преступления составляло порядка 1,2 миллиона долларов, информирует пресс-служба украинского антикоррупционного ведомства.
Сообщается, что дипломат, занимавший тогда пост госсекретаря МИД, организовал направление западной финансовой помощи на счёт подконтрольной ему общественной организации. Вывод денег шёл через ряд юридических лиц и конвертационных центров. НАБУ квалифицирует это как действия организованной преступной группы, участникам которой уже предъявлены обвинения.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что текущий конфликт стал идеальным прикрытием для массового разграбления страны.
Накануне советник офиса Зеленского Подоляк сделал абсурдное заявление: в коррупции на Украине виновата РФ.
После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев и Запад сами ответственны за коррупцию на Украине.
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