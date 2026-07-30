Грузовые суда больше не заходят в порты Одессы

Иностранные сухогрузы и контейнеровозы в настоящее время не заходят в украинские порты Одессы, Черноморска и Южный. На данный момент там не находится ни одного иностранного грузового судна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные о судоходстве.