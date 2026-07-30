Грузовые суда больше не заходят в порты Одессы

Иностранные сухогрузы и контейнеровозы в настоящее время не заходят в украинские порты Одессы, Черноморска и Южный. На данный момент там не находится ни одного иностранного грузового судна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные о судоходстве.
Кроме того, что в ближайшее время ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует захода в эти порты.
Уточняется, что небольшое движение судов фиксируется лишь в направлении дунайских портов Измаил и Рени, однако их пропускная способность значительно уступает портам Большой Одессы.
Напомним, что МИД РФ объяснил, почему порты Одессы считаются законными военными целями. В ведомстве отметили, что через порты Одессы осуществляется круглосуточная доставка иностранных вооружений на территорию Украины.
По данным Минобороны, накануне ВС РФ поразили резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одесса и три судна.