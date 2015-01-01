Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?

Это не очень понятно. Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боярский, сказал «Медузе», что законодатели вводят новые правила именно для социальных сетей. Однако законопроект определяет понятие «социальная сеть» таким образом, что, по сути, соцсетью можно назвать любой сервис для обмена сообщениями, у которого в России больше двух миллионов зарегистрированных пользователей. Так что соцсетями будут считать и некоторые мессенджеры. При этом, судя по документу, норма коснется только тех сервисов, которые занесены в реестр организаторов распространения информации. В этом реестре нет, например, Facebook и WhatsApp, но есть «ВКонтакте» и (с недавних пор) Telegram. Означает ли это, что Facebook и другие соцсети и мессенджеры, которые еще не внесены в реестр, просто освободят от выполнения закона — неизвестно.