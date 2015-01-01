Соцсети хотят обязать удалять «противоправный контент» по заявлению пользователей. Это как?

В Госдуму внесли законопроект, который сильно усложняет жизнь социальным сетям и мессенджерам. Владельцы соцсетей обязаны будут удалять «противоправный контент» в течение суток. Иначе им грозят огромные штрафы.
В Госдуму внесли законопроект, который сильно усложняет жизнь социальным сетям и мессенджерам. Владельцы соцсетей обязаны будут удалять «противоправный контент» в течение суток. Иначе им грозят огромные штрафы.
Это не очень понятно. Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боярский, сказал «Медузе», что законодатели вводят новые правила именно для социальных сетей. Однако законопроект определяет понятие «социальная сеть» таким образом, что, по сути, соцсетью можно назвать любой сервис для обмена сообщениями, у которого в России больше двух миллионов зарегистрированных пользователей. Так что соцсетями будут считать и некоторые мессенджеры. При этом, судя по документу, норма коснется только тех сервисов, которые занесены в реестр организаторов распространения информации. В этом реестре нет, например, Facebook и WhatsApp, но есть «ВКонтакте» и (с недавних пор) Telegram. Означает ли это, что Facebook и другие соцсети и мессенджеры, которые еще не внесены в реестр, просто освободят от выполнения закона — неизвестно.
Тут стоит процитировать законопроект. Речь идет об информации, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».
В законодательстве упомянуто очень много видов информации, за распространение которой грозит ответственность. Это целый блок «экстремистских статей», по которым в России часто сажают за посты и комментарии в интернете; публичное оправдание терроризма, призывы к сепаратизму, клевета, пропаганда наркотиков, публикация информации о способах самоубийства и многое другое. Кроме того, запрещено распространение информации, которая, по мнению властей, может навредить детям. Например, в сентябре 2015 года заблокировали пять сообществ «ВКонтакте» за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Вот это самое интересное. Судя по законопроекту, это предстоит решать самим пользователям. То есть если
Да, во всех крупных соцсетях есть команды, которые следят за жалобами пользователей, удаляют агрессивные посты, блокируют нарушителей. Но теперь государство хочет контролировать этот процесс и ввести собственные критерии запрещенного контента.
Об этом в законопроекте не говорится ни слова. Зато там прописаны дополнительные обязательства для администрации соцсетей. Они не только должны удалить или ограничить доступ к информации, на которую жалуется пользователь, но и удалить все копии, хранить данные в течение трех месяцев и раз в три месяца составлять и публиковать отчет о рассмотрении жалоб.
Авторы законопроекта считают, что такая система позволит не множить контролирующие органы и избежать блокировок. В пояснительной записке они ссылаются на опыт Германии.
В Германии 30 июня 2017 года действительно приняли похожий закон. Соцсети (в определении тоже говорится про два миллиона пользователей) обязали создать удобную форму для жалоб пользователей и в течение суток удалять посты и комментарии, которые нарушают закон или возбуждают ненависть (hate-speech). В неочевидных случаях компании могут взять на рассмотрение до семи дней. За нарушения для компаний предусмотрены миллионные штрафы. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кайе и «Репортеры без границ» раскритиковали эту норму. По их мнению, такой закон нарушает свободу слова.
Для граждан (очевидно, речь идет о владельцах компаний и индивидуальных предпринимателях) — от трех до пяти миллионов рублей. А для самих компаний — от 30 до 50 миллионов.
Весьма вероятно, что примут. Законопроект внесли депутаты «Единой России». Депутат Андрей Исаев отметил, что идею поддерживает вся фракция — то есть речь не идет об инициативе отдельных законодателей.