Биткоин, токены, блокчейн

Представьте, что вы отправили 100 рублей своей тете в Бразилию банковским переводом. Вы заполнили дюжину полей в форме перевода, после чего банковский сотрудник списал деньги с вашего личного счета и зачислил их на единый счет банка для международных переводов. Затем другой сотрудник перевел эти деньги на счет банка-агента, который перевел их в Бразилию, где они по такой же цепочке упадут на личный счет вашей тети. Три дня спустя тетя получит 97 рублей (за вычетом комиссий всех банков) — при условии, что никто не сделал ошибку при переводе. Но самое страшное, что все эти три дня ни вы, ни ваша тетя, и уж тем более никто из банкиров не знают, где именно сейчас находятся ваши деньги, и кто ведет их учет. Внезапный крах сервера, недобросовестность банкира или хакерская атака положат начало долгим расследованиям и поиску ответственного за возврат ваших денег. Но ведь то же самое может произойти в любой момент со всеми деньгами на вашем счету. Значит, вы ежедневно полагаетесь на систему и доверяете вашему банку, а это большая проблема.