Биткоин, токены, блокчейн

Не совсем. Прежде всего, нужно понимать, что в России, например, вы не сможете купить
Конечно, биткоины часто используются на теневых рынках — это быстро, анонимно и относительно безопасно. Именно поэтому многие думают, что покупка и использование биткоинов противозаконны. Это не так, просто они не описаны в текущей законодательной базе, а значит, попадают в «серую» зону — тут никто ничего не знает и не готов брать на себя ответственность за их оборот. Однако ситуация может измениться уже к концу 2017 года. Госдума при поддержке Центробанка и Минфина активно работает над законом о криптовалютах, по которому любой желающий сможет их покупать абсолютно легально. Условия и оговорки там, несомненно, будут, но основная задача — вывести этот рынок из тени и идентифицировать его игроков.