Перелет с собакой: как все происходит?

Каждая страна устанавливает свои требования к документам ввозимых животных. Эти требования нужно уточнить на сайте посольства страны или по телефону.

Самый распространенный набор документов следующий:

1. Международный ветеринарный паспорт с отметками о действующих прививках.

Если вы летите из России, прививки должны быть сделаны не позднее, чем за месяц, и не ранее, чем за 11 месяцев до даты вылета.

По правилам ветеринарного контроля РФ, щенки возрастом до 3 месяцев, еще не имеющие прививки от бешенства, могут пересекать границу без прививки, но на практике это не так. Скорее всего, вам откажут в справке о состоянии здоровья без прививки от бешенства и 30-дневного карантина для собаки любого возраста.

2. Микрочип.

По правилам некоторых стран, собака должна быть чипирована датой ранее вакцинации от бешенства, поэтому чипируйте собаку заранее. Тем более сама процедура безболезненна и занимает 15 минут.

3. Справка о состоянии здоровья животного.

Эту справку нужно получить в любой государственной ветклинике накануне вылета (не ранее, чем за 5 дней до пересечения границы). Возьмите с собой международный ветпаспорт с прививками и собаку.

В выдаче справки вам могут отказать, если собака имеет признаки инфекционной болезни, если не соблюдены правила вакцинации, если в районе «прописки» вашей собаки объявлен карантин по бешенству (о карантине можно узнавать по телефону).

4. Справка из РКФ не нужна.

Иногда при бронировании «собачьего билета» на самолет предупреждают, что необходимо иметь справку из Российской кинологической федерации о том, что ваша собака не составляет племенной ценности. По факту эту справку на границе не спрашивают, более того, требование такой справки в принципе неправомерно.

5. Тест на антитела к бешенству.

Ряд стран (Израиль, Япония, ОАЭ и другие) требует предоставить результаты анализа на наличие у собаки антител к бешенству. На данный момент европейские страны и США при вылете собаки из России этот тест не требуют, при вылете из Украины — требуют.

Если в вашем случае анализ нужен, то стоит позаботиться об этом заранее.

Период, когда анализ нужно сдать, зависит от требований страны. Как правило, анализ должна проводить лаборатория, аккредитованная страной вашего въезда.