Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Перелет с собакой: как все происходит?

1.Хочу в отпуск с собакой. С чего начать подготовку?2.Допустим, полечу в Европу или США. Какие документы нужно подготовить?3.Как быть уверенным, что в стране прилета у меня не потребуют еще каких-то документов?4.Как именно будут перевозить мою собаку?5.Опасно ли перевозить собаку в багажном отсеке? Будет ли собака паниковать?6.Нужно ли как-то регистрировать собаку на рейс?7.А сколько это вообще стоит?8.Если лечу с пересадкой, то оплачивать два "собачьих билета"? 9.Как выбрать клетку для перевозки?10.Документы, билет и переноска готовы. Как подготовиться к перелету?11.Что нужно сделать в аэропорту? Сколько это занимает времени?12.Как выгулять собаку в аэропорту, если у нас долгий перелет с пересадкой или задержали рейс?13.Как пройти ветеринарный контроль в аэропорту прилета?14.С какими документами вернуться домой?
1
Хочу в отпуск с собакой. С чего начать подготовку?

Решить, куда лететь. Если летите в другую страну, то зайдите на сайт посольства страны и прочитайте правила ввоза и вывоза животных.

Базово есть страны со стандартными (например, Европа, США) и расширенными (например, ЮАР, Австралия, Израиль) требованиями ветеринарного контроля.

Стандартные требования удовлетворить достаточно просто и недорого. Но если вы летите, к примеру, в островные или тропические государства, то приготовьтесь к затратам на дополнительные вакцины, анализы, длительный карантин в стране ввоза и другие.

Кроме того, важно уточнить, есть ли пункт ветеринарного контроля в аэропорту, куда вы прилетите с собакой. В некоторых аэропортах ветконтроля нет, и потребуется пересекать границу в другом аэропорту или в другом городе и после этого внутренним рейсом добираться до точки назначения.

2
Допустим, полечу в Европу или США. Какие документы нужно подготовить?

Каждая страна устанавливает свои требования к документам ввозимых животных. Эти требования нужно уточнить на сайте посольства страны или по телефону.

Самый распространенный набор документов следующий:

1. Международный ветеринарный паспорт с отметками о действующих прививках.

Если вы летите из России, прививки должны быть сделаны не позднее, чем за месяц, и не ранее, чем за 11 месяцев до даты вылета.

По правилам ветеринарного контроля РФ, щенки возрастом до 3 месяцев, еще не имеющие прививки от бешенства, могут пересекать границу без прививки, но на практике это не так. Скорее всего, вам откажут в справке о состоянии здоровья без прививки от бешенства и 30-дневного карантина для собаки любого возраста.

2. Микрочип.

По правилам некоторых стран, собака должна быть чипирована датой ранее вакцинации от бешенства, поэтому чипируйте собаку заранее. Тем более сама процедура безболезненна и занимает 15 минут.

3. Справка о состоянии здоровья животного.

Эту справку нужно получить в любой государственной ветклинике накануне вылета (не ранее, чем за 5 дней до пересечения границы). Возьмите с собой международный ветпаспорт с прививками и собаку.

В выдаче справки вам могут отказать, если собака имеет признаки инфекционной болезни, если не соблюдены правила вакцинации, если в районе «прописки» вашей собаки объявлен карантин по бешенству (о карантине можно узнавать по телефону).

4. Справка из РКФ не нужна.

Иногда при бронировании «собачьего билета» на самолет предупреждают, что необходимо иметь справку из Российской кинологической федерации о том, что ваша собака не составляет племенной ценности. По факту эту справку на границе не спрашивают, более того, требование такой справки в принципе неправомерно.

5. Тест на антитела к бешенству.

Ряд стран (Израиль, Япония, ОАЭ и другие) требует предоставить результаты анализа на наличие у собаки антител к бешенству. На данный момент европейские страны и США при вылете собаки из России этот тест не требуют, при вылете из Украины — требуют.

Если в вашем случае анализ нужен, то стоит позаботиться об этом заранее.

Период, когда анализ нужно сдать, зависит от требований страны. Как правило, анализ должна проводить лаборатория, аккредитованная страной вашего въезда.

Например, для стран Евросоюза аккредитованные лаборатории указаны здесь.

3
Как быть уверенным, что в стране прилета у меня не потребуют еще каких-то документов?

Можно подстраховаться и запросить официальный документ с перечнем требований в посольстве страны и взять этот документ с собой в путешествие. Для этого ехать в посольство необязательно — такие документы большинство посольств высылает по запросу на электронную почту.

4
Как именно будут перевозить мою собаку?

Варианта два: в кабине вместе с вами или в отделении для перевозки животных. Выбор зависит от общего веса и размера клетки. Зайдите на сайт авиакомпаний и посмотрите требования к перевозке животных. Как правило, с собой в кабину разрешается взять животное, которое вместе с клеткой весит не более 8 килограммов.

Важно! Если ваше животное полетит в отделении для животных, то проследите, что вы зарегистрировали собаку как сопутствующий багаж на тот же рейс, которым летите сами.

Даже при соблюдении правил перевозки вы можете столкнуться с ограничениями при выборе рейса:

  • в кабину авиакомпании регистрируют ограниченное количество животных. Поэтому есть вероятность, что все «собачьи места» в кабине на данном рейсе уже заняты;
  • не на все рейсы принимают животных к перевозке в багажном отделении. Это зависит от того, отапливается ли на конкретном рейсе отсек, где будет размещено животное, или нет.
5
Опасно ли перевозить собаку в багажном отсеке? Будет ли собака паниковать?

Обычно перелет проходит нормально. Многие заводчики перевозят таким образом своих собак на выставки несколько раз в месяц. Перелет — это стресс, но взрослая собака в состоянии с ним справиться. Вы существенно облегчите ей дорогу, если заранее научите собаку любить клетку (например, использовать клетку как домик для собаки дома) и на время пути положите собаке в клетку какую-нибудь вашу вещь — короткую перчатку или платок, родной запах успокоит собаку.

6
Нужно ли как-то регистрировать собаку на рейс?

Да. Самое простое — позвонить в авиакомпанию и попросить подобрать рейс, которым вы можете полететь с собакой, забронировать билет и отправить в авиакомпанию запрос на перевозку собаки вашим рейсом. В случае отказа авиакомпания подберет другой рейс.

Если вы любите покупать билеты в Интернете через агрегаторы, то тогда придется рискнуть. Вы можете попробовать до покупки билета выяснить, есть ли возможность зарегистрировать на рейс собаку — большинство авиакомпаний дает ответ на этот вопрос. Сразу после этого покупаете билет там, где хотите, перезваниваете в авиакомпанию и отправляете запрос на одобрение.

Маловероятно, что за эти 15 минут кто-то зарегистрирует на рейс животное вместо вас, но такая вероятность все же есть.

Важно помнить, что некоторые авиакомпании прекращают регистрацию животных на рейс за несколько суток до вылета.

Важно!

Некоторые онлайн-продавцы выписывают билет за несколько часов до вылета, до этого времени у вас на руках будет только неоплаченная бронь, по которой зарегистрировать собаку на рейс не получится. Поэтому при покупке билета через агрегаторы, читайте правила выписки билета конкретного продавца.

7
А сколько это вообще стоит?

Ценник на «собачий билет» зависит от направления перелета и авиакомпании. Средняя цена перелета собаки в кабине — 50−75 евро, в багажном отделении в зависимости от веса и общего объема клетки — обычно от 75 до 200 евро. Оплата происходит в аэропорту.

8
Если лечу с пересадкой, то оплачивать два "собачьих билета"?

Если ваши рейсы стыковочные, их осуществляет одна авиакомпания и вы в первом аэропорту следования зарегистрировались на оба рейса, то вы оплачиваете только один собачий билет. Если же ваш рейс стыкуется с рейсом другой авиакомпании, то вам потребуется регистрировать и оплачивать «собачий билет» отдельно за каждый перелет.

9
Как выбрать клетку для перевозки?

Требования к клеткам у каждой авиакомпании свои, они указаны на сайте авиакомпании. Как правило, для собак, следующих в отделении для животных, авиакомпании требуют пластиковую клетку с дверцей из металлических прутьев по стандартам IATA с крепким замком. Чтобы выбрать правильную высоту клетки, нужно произвести следующие расчеты: измерить рост собаки с поднятой головой, прибавить к этому 10 сантиметров и взять клетку, внутренняя высота которой составляет не меньше этой цифры. Важно помнить, что размеры, указанные на бирках клеток и контейнеров, — это общие внешние размеры клетки. Внутренние размеры клетки намного меньше, их вам и нужно измерять.

Закрепите в клетке миску-непроливайку и заранее научите собаку ею пользоваться. Если вы этого не сделали, тогда закрепите обычную миску на решетке дверцы. На клетке разместите табличку или наклейку Live Animal и две наклейки, указывающие верх клетки. Информацию с именем, адресом и номером пассажира прикрепите на клетку и, желательно, на ошейник собаки.

Для полетов в кабине можно выбрать любую надежно закрывающуюся переноску, размеры которой соответствуют требованиям. Мягкие переноски удобнее адаптировать под разную высоту сидений в салоне.

10
Документы, билет и переноска готовы. Как подготовиться к перелету?

Не кормить собаку за 10 часов до перелета и хорошо выгулять перед полетом. Ограничивать в воде не нужно. Положите в переноску впитывающую пеленку для собак. С собой нужно взять еще несколько пеленок на замену, сухие салфетки, пакеты (для непредвиденных случаев или если собаку укачает), миску для воды и кофточку для собаки. Во время полета в самолете температуру часто понижают и в салоне, и в отделении для животных. Поэтому собаку лучше одеть, особенно, если собака летит в салоне — переноску вы поставите под впереди стоящее кресло, на полу прохладно и сквозит. Кроме того, кофточка создает ощущение объятий для собаки, и это поможет ей меньше нервничать в полете.

11
Что нужно сделать в аэропорту? Сколько это занимает времени?

Ветеринарный контроль нужно пройти в аэропорту перед регистрацией на рейс. Покажите ветеринарному инспектору ветеринарный паспорт собаки, справку о состоянии здоровья животного и ваш загранпаспорт. Вам выдадут международный ветеринарный сертификат, с которым вы и будете пересекать границу. С документами ветеринарного контроля вам нужно идти на регистрацию, откуда вас с вашим посадочным талоном отправят оплачивать посадочный талон собаки. Имейте в виду, что если на ваш билет оформлена собака, то онлайн регистрация вам будет недоступна.

Даже при наличии небольших очередей все эти действия займут у вас не менее полутора часов, поэтому если вы летите с собакой, то приезжайте в аэропорт минимум на полтора часа раньше, чем обычно.

12
Как выгулять собаку в аэропорту, если у нас долгий перелет с пересадкой или задержали рейс?

Хорошим тоном является поинтересоваться у сотрудника аэропорта, где можно выгулять собаку. В некоторых аэропортах оборудованы специальные комнаты для выгула собак, но таких аэропортов пока очень мало. Если специального места нет, то вам могут посоветовать выгулять собаку на пеленку (которую вы взяли с собой) в общем туалете. Иногда предлагают воспользоваться туалетом для людей с ограниченными возможностями — это удобно, но не всегда прилично.

13
Как пройти ветеринарный контроль в аэропорту прилета?

Во время прохождения паспортного контроля вам нужно уточнить у сотрудника пограничной службы, где вы можете пройти ветеринарный контроль. Обычно прохождение ветконтроля не занимает больше получаса.

14
С какими документами вернуться домой?

Международный ветеринарный сертификат, который вы получили в аэропорту вылета, действует три месяца. По нему вы можете вернуться, не оформляя никаких дополнительных документов. Если вы возвращаетесь позже трехмесячного срока либо летите с пересадкой в других странах и там покидаете транзитную зону, то вам нужно оформлять новый ветеринарный сертификат в стране вылета и на пересадках.

Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» назначен в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь