Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

В пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, который скопился в большом количестве в подъезде. В результате возник сильный пожар. Погибли 13 человек. Был полностью разрушен один из пяти подъездов.
9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов
В пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, который скопился в большом количестве в подъезде. В результате возник сильный пожар. Погибли 13 человек. Был полностью разрушен один из пяти подъездов.
В пятиэтажном кирпичном жилом доме № 32 на улице Академика Королева произошел мощный взрыв бытового газа. Восемь жильцов погибли, семь были госпитализированы. Обрушилась часть подъезда — 11 квартир, в которых проживали 48 человек.
В результате взрыва бытового газа в подъезде жилого дома в Архангельске 16 человек погибли, 58 получили ранения.
В пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленина произошел мощный взрыв газа, разрушивший четыре квартиры на уровне верхних этажей. Погибли шесть человек, еще трое были госпитализированы.
В частном домовладении взорвался газовый баллон. Пострадали 55 человек, среди них шестеро детей. Впоследствии семь человек скончались.
В девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Погибли десять человек, пострадали 15. 62 семьи остались без крова.
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Бытовой газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Конезаводский Марьяновского района Омской области, здание частично обрушилось. Трагедия унесла жизни пяти человек, девять жильцов были госпитализированы.
В результате взрыва газа в жилом 23-квартирном доме обрушился один из подъездов, погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок.
В результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда в доме во Фрунзенском районе погибли семь человек, включая двоих детей. Около 25 квартир было повреждено.
В десятиэтажном доме в Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. Произошло частичное разрушение межкомнатных и межквартирных перегородок и стен в четырех квартирах, повреждение межэтажных перекрытий на двух верхних этажах. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали 16 человек.
В двухэтажном жилом доме на Минской улице произошел взрыв бытового газа. Жертвами обрушения дома стали шесть человек.