Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

В десятиэтажном доме в Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. Произошло частичное разрушение межкомнатных и межквартирных перегородок и стен в четырех квартирах, повреждение межэтажных перекрытий на двух верхних этажах. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали 16 человек.