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Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

Источник: Коммерсантъ-Online

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

Фото© РИА "Новости"
1.8 февраля 2000 года. Хабаровск2.20 августа 2002 года. Москва3.16 марта 2004 года. Архангельск4.14 января 2008 года. Железноводск 5.25 июня 2011 года. Владикавказ 6.27 февраля 2012 года. Астрахань 7.11 ноября 2013 года. Поселок Загорские Дали (Московская область)8.6 апреля 2014 года. Поселок Конезаводский (Омская область)9.29 октября 2015 года. Поселок Корфовский (Хабаровсий край) 10.16 февраля 2016 года. Ярославль 11.23 октября 2016 года. Рязань12.6 ноября 2016 года. Иваново
1
8 февраля 2000 года. Хабаровск

В пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, который скопился в большом количестве в подъезде. В результате возник сильный пожар. Погибли 13 человек. Был полностью разрушен один из пяти подъездов.

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20 августа 2002 года. Москва

В пятиэтажном кирпичном жилом доме № 32 на улице Академика Королева произошел мощный взрыв бытового газа. Восемь жильцов погибли, семь были госпитализированы. Обрушилась часть подъезда — 11 квартир, в которых проживали 48 человек.

Милиция, оцепившая дом № 32 по улице Академика Королева, где произошел взрыв бытового газа. | Источник: РИА "Новости"
3
16 марта 2004 года. Архангельск

В результате взрыва бытового газа в подъезде жилого дома в Архангельске 16 человек погибли, 58 получили ранения.

4
14 января 2008 года. Железноводск

В пятиэтажном многоквартирном доме по улице Ленина произошел мощный взрыв газа, разрушивший четыре квартиры на уровне верхних этажей. Погибли шесть человек, еще трое были госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"
5
25 июня 2011 года. Владикавказ

В частном домовладении взорвался газовый баллон. Пострадали 55 человек, среди них шестеро детей. Впоследствии семь человек скончались.

6
27 февраля 2012 года. Астрахань

В девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Погибли десять человек, пострадали 15. 62 семьи остались без крова.

| Источник: РИА "Новости"
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11 ноября 2013 года. Поселок Загорские Дали (Московская область)

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, еще семь пострадали. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций 11 квартир между восьмым и девятым этажами.

8
6 апреля 2014 года. Поселок Конезаводский (Омская область)

Бытовой газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Конезаводский Марьяновского района Омской области, здание частично обрушилось. Трагедия унесла жизни пяти человек, девять жильцов были госпитализированы.

9
29 октября 2015 года. Поселок Корфовский (Хабаровсий край)

В результате взрыва газа в жилом 23-квартирном доме обрушился один из подъездов, погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок.

Источник: РИА "Новости"
10
16 февраля 2016 года. Ярославль

В результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда в доме во Фрунзенском районе погибли семь человек, включая двоих детей. Около 25 квартир было повреждено.

Источник: РИА "Новости"
11
23 октября 2016 года. Рязань

В десятиэтажном доме в Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. Произошло частичное разрушение межкомнатных и межквартирных перегородок и стен в четырех квартирах, повреждение межэтажных перекрытий на двух верхних этажах. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали 16 человек.

Источник: РИА "Новости"
12
6 ноября 2016 года. Иваново

В двухэтажном жилом доме на Минской улице произошел взрыв бытового газа. Жертвами обрушения дома стали шесть человек.

Источник: РИА "Новости"
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