Карьеры американских звезд рушатся из-за обвинений в домогательствах

Обвиняемый невиновен, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда. Корни этого принципа уходят еще в древнеримское право: считается, что принцип «доказывать должен тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает» сформулировали еще в III веке н. э.

Презумпция невиновности зафиксирована как в международных актах (например, во Всеобщей декларации прав человекаи Международном пакте о гражданских и политических правах), так и в национальном законодательстве. Национальные нормы в разных государствах различаются. Расскажем на примере России.

В российском праве презумпция невиновности закреплена в 49 статье Конституции, Уголовно-процессуальном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях.

Это значит, что каждый, кого обвиняют или подозревают в совершении преступления, должен считаться невиновным, пока его дело не будет рассмотрено в соответствующих судебных инстанциях, вплоть до момента, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.

Это произойдет либо после того, как его подтвердит апелляционная инстанция, либо после рассмотрения судом первой инстанции, если приговор не оспаривали. При этом тот, кого государство обвиняет в совершении преступления, не обязан доказывать свою невиновность — наоборот, бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Если есть сомнения в виновности человека, и суд не может их устранить — это тоже трактуются в пользу обвиняемого: право должно быть гуманным, и, как говорится, «лучше освободить сотню виновных, чем казнить одного невиновного». Точно так же презумпция невиновности работает и в отношении административных правонарушений.

Любой оправдательный приговор (например, за отсутствием в действиях подсудимого состава преступления) означает, что невиновность лица уже нельзя подвергать сомнению. Даже если дело прекращают по «нереабилитирующим» основаниям (например, истечение срока давности или амнистия), лицо тоже нельзя считать виновным, поскольку суд вину не установил.