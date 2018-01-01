Закон об иностранных агентах в СМИ. Как он будет работать? Что в нем странного?

Депутаты решили, что «иностранным средством массовой информации» можно признать «иностранную структуру», которая распространяет «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы».

Эти критерии настолько общие, что записать в иностранные агенты можно СМИ любого уровня из любой страны.

Более того, даже российский канал RT имеет зарубежные фирмы, через которые работает за пределами территории России. Эти структуры так или иначе получают финансирование в том числе от рекламы на американском ютьюбе — значит, RT отвечает условиям, описанным в новом законе. Логично предположить, что Минюст должен будет выработать какие-то дополнительные принципы, по которым он будет выбирать СМИ для усиленного контроля, — но они пока никак не сформулированы.

Под определение из нового законопроекта подходят не только СМИ, но и любой сайт или аккаунт в социальных сетях.