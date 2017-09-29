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При покупках в интернет-магазинах теперь могут потребовать ИНН

Источник: Meduza
1.Что случилось?2.Зачем это нужно таможне?3.Что будет, если я превышу этот порог?4.Без ИНН совсем не получится заказать доставку покупки?5.Но я не помню свой ИНН!
1
Что случилось?

7 декабря 2017 года российская таможня приступила к эксперименту с новыми правилами оформления покупок из иностранных интернет-магазинов. Теперь таможенники будут требовать от большинства операторов доставки не только паспортные данные покупателя, но и его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Кроме того, необходимо указать гиперссылку на приобретенный товар. Эксперимент продлится до 1 июля 2018 года.

2
Зачем это нужно таможне?

Чтобы проверить, не превысили ли вы беспошлинный порог ввоза товаров из-за границы. По нынешним правилам, один человек в течение месяца может ввезти без дополнительной платы не больше 31 килограмма товаров стоимостью не выше 1000 евро (в ближайшее время этот порог могут снизить до 20 евро).

ИНН нужен для вашей идентификации, а гиперссылка — для проверки стоимости товара в интернет-магазине.

3
Что будет, если я превышу этот порог?

Вам придется заплатить пошлину в размере 30% от суммы, на которую превысили порог. Если превысили только ограничение по весу, то с вас возьмут по четыре евро за каждый лишний килограмм.

4
Без ИНН совсем не получится заказать доставку покупки?

Получится, если вы воспользуетесь услугами «Почты России». По данным «Ведомостей», новые требования таможни касаются только коммерческих операторов экспресс-доставки (вроде DHL, FedEx, DPD или Pony Express), а «Почта России» использует другие таможенные каналы и таможенные процедуры. В случае, если вы воспользуетесь услугами коммерческого оператора, то он попросит вас предоставить свой ИНН.

Кроме того, требование указывать ИНН распространяется только на граждан России.

5
Но я не помню свой ИНН!

Его можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы.

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