При покупках в интернет-магазинах теперь могут потребовать ИНН

7 декабря 2017 года российская таможня приступила к эксперименту с новыми правилами оформления покупок из иностранных
7 декабря 2017 года российская таможня приступила к эксперименту с новыми правилами оформления покупок из иностранных
Чтобы проверить, не превысили ли вы беспошлинный порог ввоза товаров
ИНН нужен для вашей идентификации, а гиперссылка — для проверки стоимости товара в
Вам придется заплатить пошлину в размере 30% от суммы, на которую превысили порог. Если превысили только ограничение по весу, то с вас возьмут по четыре евро за каждый лишний килограмм.
Получится, если вы воспользуетесь услугами «Почты России». По данным «Ведомостей», новые требования таможни касаются только коммерческих операторов
Кроме того, требование указывать ИНН распространяется только на граждан России.