При покупках в интернет-магазинах теперь могут потребовать ИНН

Чтобы проверить, не превысили ли вы беспошлинный порог ввоза товаров из-за границы. По нынешним правилам, один человек в течение месяца может ввезти без дополнительной платы не больше 31 килограмма товаров стоимостью не выше 1000 евро (в ближайшее время этот порог могут снизить до 20 евро).