Что нужно знать о споре вокруг Иерусалима

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе американского посольства из
Президент США Дональд Трамп объявил о переносе американского посольства из
Решение перенести американское посольство из
Тем не менее, Трамп заявил, что его решение продиктовано желанием признать «существующую реальность». Кроме того, по словам главы Белого дома, отложенные решения по реализации закона, одобренного еще в 1995 году, так и не способствовали мирному урегулированию конфликта, — как и идеи, лежащие в основы нынешнего процесса ближневосточного урегулирования — а Израиль имеет право самостоятельно определять столицу своего государства.
В этом городе находятся святыни, важные как для христиан и мусульман, так и для иудеев. В период между мировыми войнами над территорией, где сегодня расположен Израиль, действовал так называемый британский мандат в Палестине. В начале XX века на палестинские территории из Восточной Европы, Северной Африки, США и других регионов мира переселились около 100 тыс. евреев, которые стали активно развивать сельское хозяйство на новых территориях. Британский мандат подразумевал, что на этой территории в будущем будет создан «национальный дом для еврейского народа». Однако активная миграция евреев вызвала недовольство со стороны местных арабов, что вызвало целые бунты. Тогда же сформировалась первая еврейская военизированная самооборона.
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию № 181, которая подразумевала передачу Иерусалима под международный контроль. Таким образом, Иерусалим не мог быть признан столицей
Израиль объявил о своем образовании 14 мая 1948 года. Уже на следующий день сразу пять арабских государств — Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания — объявили новому соседу войну, развязав таким образом первый
Статус Иерусалима — один из основных спорных моментов, которые необходимо разрешить для урегулирования
В 1980 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей, после чего Совбез ООН принял резолюцию № 478, в которой осудил Израиль и обвинил в нарушении международного права.
Трамп в своей речи никак не обозначил сроки реализации своих планов. Единственное, что можно утверждать на данный момент, — посольство США в Израиле, по крайней мере, в ближайшее время останется в
Хотя еще в 1989 году США на 99 лет арендовали участок земли под строительство в будущем здания посольства в районе «Бараки Алленби», расположенный в Западном Иерусалиме. На тот момент условия сделки сводились к тому, что Вашингтон будет должен заплатить по 1 доллару за каждый год аренды. Известно, что за эти годы здание посольства так и не построено.
Согласно данным социологического исследования Университета Мэриленда, проведенного в ноябре, 65% американцев в той или иной степени выступают против переноса посольства в Иерусалим. При этом полностью поддерживают такое решение лишь 9% опрошенных.
При этом поддержка такого решения среди тех, кто ассоциирует себя с политикой республиканцев, существенно выше, чем среди демократов.
После объявления решения США Израиль выразил надежду на то, что Россия также перенесет свое диппредставительство в Иерусалим. Об этом заявил израильский посол в Москве Гарии Корен во время
Сейчас посольство России в Израиле расположено в
Это полностью укладывается в официальную позицию МИД РФ, обозначенную в апреле 2017 года. «Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считает необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства России.
Россия готова будет рассмотреть перенос своего представительства в Западный Иерусалим лишь в том случае, когда Палестина обретет свою государственность.
Резкая категоричность, с которой восприняли новости из США, арабские государства, а также столкновения палестинцев с израильской полицией, которые произошли 8 декабря (в них пострадали более 750 человек), не исключают этот вариант развития событий.
США — крупный и влиятельный игрок в процессе ближневосточного урегулирования, поэтому позицию Вашингтона сбрасывать со счетов нельзя. По сути, решение Трампа, пусть и не напрямую, но существенно меняет баланс сил в регионе. Это, в свою очередь, ставит под сомнение тот мирный план урегулирования, которого придерживаются большинство стран мира.
Против решения Трампа уже высказались в Германии, Франции, Великобритании, России и в других государствах. Также против выступают и Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств.
В частности, глава МИД Палестины Рияд