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Прогноз по кредитному рейтингу России повышен. Что, с экономикой все в порядке?

Источник: Meduza
Фото© РИА "Новости"
1.Что случилось?2.А что, разве в российской экономике все хорошо?3.Почему прогноз решили пересмотреть?4.Раз все так хорошо, почему бы не поднять рейтинг России?5.А как дела у других стран?6.Так, все понятно. А зачем вообще этот кредитный рейтинг нужен?
1
Что случилось?

Компания Moodyʼs последней из «большой тройки» рейтинговых агентств улучшила прогноз по кредитному рейтингу России. Moodyʼs теперь считает его не «стабильным», как прежде, а «позитивным». Это значит, что в ближайшие месяцы агентство вполне может поднять рейтинг на одну ступень: с Ba1 до Baa3.

Между двумя ступенями существенная разница — все рейтинги ниже Baa считаются «мусорными» или «спекулятивными». Рейтинг Baa и выше — это уже «инвестиционные» рейтинги (то есть относительно стабильные).

Moodyʼs и S&P считают рейтинг России «мусорным», Fitch — инвестиционным.

2
А что, разве в российской экономике все хорошо?

Нет, но лучше, чем было раньше. «Мусорный» рейтинг Россия получила в 2015 году, когда против страны только ввели экономические санкции, а цены на нефть постоянно падали (вплоть до 25 долларов за баррель). С тех пор ситуация изменилась — нефть стала расти в цене, достигнув 70 долларов за баррель, стабилизировался курс рубля, а ВВП хоть и ненамного, но растет.

3
Почему прогноз решили пересмотреть?

В Moodyʼs, помимо внешних факторов (повышение цен на нефть, отсутствие новых санкций), выделяют и внутренние. Если говорить коротко, основным таким фактором стала грамотная макроэкономическая политика. Минфин России не дает принять бюджет со значительным дефицитом, верстает его исходя из консервативной оценки стоимости нефти (40 долларов за баррель. На 30 долларов меньше, чем сейчас), а ЦБ перевыполняет план по снижению инфляции и, в то же время, не слишком резко опускает базовую ставку. И ЦБ, и Минфин действуют предсказуемо, что всегда нравится инвесторам.

Кроме того, санкции действуют уже несколько лет, и российская экономика постепенно перестраивается, привыкая жить без западного финансирования. По мнению аналитиков агентств это означет, что новые санкции уже не окажут такого сильного влияния на экономику.

Базовая ставка — ставка, по которой ЦБ готов кредитовать коммерческие банки. На нее ориентируются банки при выдаче кредитов — как правило, ставки по ним на несколько процентных пунктов выше, чем базовая ставка. Следовательно, если ЦБ снижает свою ставку, кредиты становятся дешевле. Это стимулирует экономический рост, но оказывает давление на инфляцию.

4
Раз все так хорошо, почему бы не поднять рейтинг России?

Потому что риски все равно остаются существенными. Российская экономика по-прежнему чрезмерно зависит от цен на нефть; отношения с Западом не улучшаются; структурные реформы не проводятся (а если и будут проводиться — то непонятно, какой эффект окажут); Резервный фонд уже закончился. Moodyʼs также обращает внимание, что совсем недавно ЦБ взял под контроль три крупных частных банка («Открытие», Промсвязьбанк, Бинбанк), что свидетельствует о слабости банковского сектора.

5
А как дела у других стран?

Действительно, Россию корректно рассматривать в контексте других развивающихся стран — как правило, они растут и падают одновременно. Если судить по росту ВВП (официальный прогноз — 2,1% за 2018 год), то Россия остается позади большого числа не только развивающихся, но и развитых стран (согласно прогнозу Международного валютного фонда, Россию обгонят и США, и Испания, и Канада; рост будет сравним с ростом в Великобритании и Франции). Что касается кредитных рейтингов, то он остается на уровне Португалии и Марокко, и, например, ниже Казахстана.

6
Так, все понятно. А зачем вообще этот кредитный рейтинг нужен?

Кредитный рейтинг позволяет понять, насколько авторитетные аналитики считают экономику той или иной страны стабильной. Высокие кредитные рейтинги позволяют государствам (а косвенно — государственным и частным компаниям) занимать средства на рынке под более низкий процент. Правда, учитывая, что Россия под санкциями, для нее это не так существенно. В страны с высоким рейтингом охотнее вкладывают деньги зарубежные инвесторы. На жизнь жителей страны этот показатель непосредственного влияния не имеет.

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