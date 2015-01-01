Прогноз по кредитному рейтингу России повышен. Что, с экономикой все в порядке?

В Moodyʼs, помимо внешних факторов (повышение цен на нефть, отсутствие новых санкций), выделяют и внутренние. Если говорить коротко, основным таким фактором стала грамотная макроэкономическая политика. Минфин России не дает принять бюджет со значительным дефицитом, верстает его исходя из консервативной оценки стоимости нефти (40 долларов за баррель. На 30 долларов меньше, чем сейчас), а ЦБ перевыполняет план по снижению инфляции и, в то же время, не слишком резко опускает базовую ставку. И ЦБ, и Минфин действуют предсказуемо, что всегда нравится инвесторам.

Кроме того, санкции действуют уже несколько лет, и российская экономика постепенно перестраивается, привыкая жить без западного финансирования. По мнению аналитиков агентств это означет, что новые санкции уже не окажут такого сильного влияния на экономику.