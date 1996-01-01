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Минфин США назвал всех российских миллиардеров «олигархами». Разве это правильно? Кто такие «олигархи»?

Источник: Meduza
Фото© Jeroen Thoolen/CC0
1.Что случилось?2.Кого авторы документа считают олигархами?3.А в целом кто такие «олигархи»? Очень богатые бизнесмены?4.Олигархи в России — это кто? Откуда они взялись?5.Это единственное определение олигархии?6.В России сейчас есть «олигархи»?7.Допустим, в России есть «олигархи», но их мало! Почему же Минфин США включил в список олигархов всех миллиардеров?
1
Что случилось?

Минфин США представил так называемый «кремлевский доклад». В этом документе перечислены имена 210 россиян, против которых США в дальнейшем могут ввести санкции. Основные критерии при составлении списка были такие — близость к президенту Владимиру Путину и степень влияния на российскую экономику. В том числе туда попали 96 российских «олигархов» — список так и называется: List of Oligarchs.

2
Кого авторы документа считают олигархами?

В открытый список попали первые 96 человек из российского списка Forbes за 2017 год. То есть все, у кого есть миллиард долларов или больше.

3
А в целом кто такие «олигархи»? Очень богатые бизнесмены?

Нет, это явно не исчерпывающее определение. Как многие помнят из уроков истории, исходно термином «олигархия» описывалась форма государственного строя в древних Греции и Риме, при котором власть осуществляла небольшая группа людей. По Аристотелю, олигархия — это что-то вроде выродившейся аристократии, когда люди пробиваются во власть благодаря своим богатствам и связям, а не достоинствам. Само слово «олигархия» переводится с греческого как «власть немногих».

Современные словари дают похожие определения, подчеркивая, что олигархи используют власть в собственных интересах, часто для обогащения. Оксфордский словарь определяет «олигарха» как «очень богатого бизнесмена, обладающим большим политическим влиянием» и в скобках замечает — «особенно в России».

4
Олигархи в России — это кто? Откуда они взялись?

Строго говоря, единственно верного определения не существует. Но, как правило, это понятие объясняют так: олигархи в России — это группа самых богатых бизнесменов, которые контролируют значительную часть ресурсов и оказывают большое влияние на власть.

Олигархи появились в момент перехода от советской экономики к рыночной модели современной России. Сам термин появился в середине 1990-х годов — единого мнения о том, кто первым его употребил в нынешнем значении нет.

Важной точкой в истории российской олигархии многие называют интервью Бориса Березовского, которое он дал Financial Times в 1996 году — тогда Березовский назвал семь человек, которые, по его словам, фактически контролируют более половины экономики России и определяют государственную политику. Тогда же появился знаменитое понятие «семибанкирщина». Вот кто входил в список Березовского:

  • Александр Смоленский (Столичный банк)
  • Владимир Потанин (ОНЭКСИМ-банк)
  • Михаил Ходорковский (Менатеп)
  • Владимир Гусинский (Мост)
  • Петр Авен и Михаил Фридман (Альфа)
  • Борис Березовский (Логоваз и Объединенный банк)

По мнению экономиста Леонида Полищука, олигархия возникла из-за того, что после распада Советского Союза у государства и общества существовал консенсус, согласно которому масштабные и непопулярные экономические реформы проще было провести при «отключенных демократических институтах». И такие институты как, например, независимый суд существовали только номинально. Общество было недостаточно представлено во власти, и этот вакуум заняли организованные группы интересов — олигархи.

5
Это единственное определение олигархии?

Нет, можно смотреть на этот термин шире. В своей статье 2005 года экономисты Сергей Гуриев и Андрей Рачинский объясняют: олигарх — это бизнесмен, который обладает достаточными ресурсами, чтобы влиять на национальную политику. В список олигархов они включают бизнесменов не только по размеру их состояния, но и по объему продаж, и числу представляемых рабочих мест.

6
В России сейчас есть «олигархи»?

Сложный вопрос. С одной стороны, влияние конкретных бизнесменов на власть уменьшилось по сравнению с временами «семибанкирщины», что дает повод российским властям говорить об отсутствии в стране «олигархов». С другой стороны, в том же списке Forbes есть бизнесмены, которые считаются «друзьями Путина» и сделали свое состояние в том числе благодаря госконтрактам. По данным опросов общественного мнения, россияне по-прежнему считают «олигархов» институтом, который до сих пор играет существенную роль в стране — больше даже, чем Совет Федерации или Госдума.

7
Допустим, в России есть «олигархи», но их мало! Почему же Минфин США включил в список олигархов всех миллиардеров?

Мы не знаем, но, возможно, дело в том, что в США это слово используется в другом значении. Официального определения понятия «олигарх» в американском законодательстве нет, хотя само слово встречается. Аналитики консалтингового агентства Wolf Global еще до публикации доклада предполагали, что американские власти сочтут олигархами всех миллиардеров, потому что де-факто это синонимы.

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