Минфин США назвал всех российских миллиардеров «олигархами». Разве это правильно? Кто такие «олигархи»?

Строго говоря, единственно верного определения не существует. Но, как правило, это понятие объясняют так: олигархи в России — это группа самых богатых бизнесменов, которые контролируют значительную часть ресурсов и оказывают большое влияние на власть.

Олигархи появились в момент перехода от советской экономики к рыночной модели современной России. Сам термин появился в середине 1990-х годов — единого мнения о том, кто первым его употребил в нынешнем значении нет.

Важной точкой в истории российской олигархии многие называют интервью Бориса Березовского, которое он дал Financial Times в 1996 году — тогда Березовский назвал семь человек, которые, по его словам, фактически контролируют более половины экономики России и определяют государственную политику. Тогда же появился знаменитое понятие «семибанкирщина». Вот кто входил в список Березовского:

Александр Смоленский (Столичный банк)

Владимир Потанин (ОНЭКСИМ-банк)

Михаил Ходорковский (Менатеп)

Владимир Гусинский (Мост)

Петр Авен и Михаил Фридман (Альфа)

Борис Березовский (Логоваз и Объединенный банк)