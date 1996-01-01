Минфин США назвал всех российских миллиардеров «олигархами». Разве это правильно? Кто такие «олигархи»?

Строго говоря, единственно верного определения не существует. Но, как правило, это понятие объясняют так: олигархи в России — это группа самых богатых бизнесменов, которые контролируют значительную часть ресурсов и оказывают большое влияние на власть.
Олигархи появились в момент перехода от советской экономики к рыночной модели современной России. Сам термин появился в середине 1990-х годов — единого мнения о том, кто первым его употребил в нынешнем значении нет.
Важной точкой в истории российской олигархии многие называют интервью Бориса Березовского, которое он дал Financial Times в 1996 году — тогда Березовский назвал семь человек, которые, по его словам, фактически контролируют более половины экономики России и определяют государственную политику. Тогда же появился знаменитое понятие «семибанкирщина». Вот кто входил в список Березовского:
- Александр Смоленский (Столичный банк)
- Владимир Потанин (ОНЭКСИМ-банк)
- Михаил Ходорковский (Менатеп)
- Владимир Гусинский (Мост)
- Петр Авен и Михаил Фридман (Альфа)
- Борис Березовский (Логоваз и Объединенный банк)
По мнению экономиста Леонида Полищука, олигархия возникла из-за того, что после распада Советского Союза у государства и общества существовал консенсус, согласно которому масштабные и непопулярные экономические реформы проще было провести при «отключенных демократических институтах». И такие институты как, например, независимый суд существовали только номинально. Общество было недостаточно представлено во власти, и этот вакуум заняли организованные группы интересов — олигархи.