Что делать, если вас увольняют

Сокращение регулируется правилами. Если хотя бы одно из них не соблюдено, увольнение можно оспорить.

Сперва руководитель издает указ о планируемом сокращении штатов. В нем обязательно указывается дата сокращения, а также изменения в штатном расписании. Без приказа и нового штатного расписания ваше сокращение незаконно.

Вас должны уведомить о сокращении письменно и не позже, чем за два месяца до даты увольнения. Если срок нарушен, или уведомление было устным, увольнение, по Трудовому кодексу, можно оспорить.

Работодатель также должен уведомить органы службы занятости и профсоюз, если он имеется, даже если вы в нем не состоите. При небольших сокращениях — за два месяца до увольнений, при массовых — за три.

В оставшееся до увольнения время вам обязаны предлагать все появившиеся на предприятии вакансии, для которых у вас достаточно квалификации. Если вы не отказывались от вакансии письменно, а ее предложили новому сотруднику, это незаконно.