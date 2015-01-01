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Что делать, если вас увольняют

В России растет безработица: каждую неделю с начала года сокращают 19−20 тысяч человек. На конец февраля официально зарегистрировано около 1 млн безработных. По прогнозам Минэкономразвития, безработица в 2015 году вырастет еще на 434 тысячи человек и составит 6% от экономически активного населения.

Фото© РИА "Новости"
1.Убедитесь, что процедура законна2.Проверьте, имеют ли право вас уволить3.Не используйте поддельные справки4.Не пишите заявление «по собственному желанию»5.Проследите, чтобы в трудовой сделали правильную запись6.Получите выходное пособие и полный расчет7.Добейтесь справедливости
1
Убедитесь, что процедура законна

Сокращение регулируется правилами. Если хотя бы одно из них не соблюдено, увольнение можно оспорить.

Сперва руководитель издает указ о планируемом сокращении штатов. В нем обязательно указывается дата сокращения, а также изменения в штатном расписании. Без приказа и нового штатного расписания ваше сокращение незаконно.

Вас должны уведомить о сокращении письменно и не позже, чем за два месяца до даты увольнения. Если срок нарушен, или уведомление было устным, увольнение, по Трудовому кодексу, можно оспорить.

Работодатель также должен уведомить органы службы занятости и профсоюз, если он имеется, даже если вы в нем не состоите. При небольших сокращениях — за два месяца до увольнений, при массовых — за три.

В оставшееся до увольнения время вам обязаны предлагать все появившиеся на предприятии вакансии, для которых у вас достаточно квалификации. Если вы не отказывались от вакансии письменно, а ее предложили новому сотруднику, это незаконно.

Последним издается приказ об увольнении.

2
Проверьте, имеют ли право вас уволить

Вас не могут уволить во время отпуска или больничного (временной нетрудоспособности, декретном отпуске по уходу за ребенком). Такие увольнения возможны только при ликвидации предприятия.

Если вы стали кандидатом на увольнение, убедитесь, что соблюдено преимущественное право. Если руководитель выбирает между несколькими работниками, должен остаться работник с более высокой квалификацией и производительностью труда. Если эти условия равны, остаться должен семейный сотрудник, содержащий большее количество человек.

Нельзя сокращать беременных и женщин с ребенком до трёх лет. Вас не могут сократить, если вы в одиночку растите детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также если вы единственный кормилец многодетной семьи, в которой есть хотя бы один ребенок младше 3 лет.

3
Не используйте поддельные справки

Не жульничайте. Сотрудникам не следует предоставлять работодателю поддельные справки, которые помогут избежать сокращения. Например, девушки иногда предоставляют ненастоящую справку о беременности. Такому сотруднику и всем причастным грозит уголовная ответственность.

4
Не пишите заявление «по собственному желанию»

Иногда работодатели пытаются сократить сотрудников, предложив им написать заявления «по собственному желанию». В этом случае вы лишаетесь права на выходное пособие.

5
Проследите, чтобы в трудовой сделали правильную запись

При сокращении в трудовую книжку вносится запись о том, что сотрудник уволен в связи с сокращением штата работников. Если указана другая причина, например, «по соглашению сторон», вы можете не получить выходное пособие.

Выплаты для уволенных «по соглашению сторон» возможны только в том случае, если это предусмотрено в трудовом или коллективном договоре.

6
Получите выходное пособие и полный расчет

В день увольнения с работником рассчитываются полностью: зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск.

При сокращении вам также положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если в течение двух месяцев найти новую работу не получится, то работодатель выплатит еще одну зарплату.

Если работодатель просит вас уволиться до того, как закончатся положенные по закону два месяца с момента уведомления о сокращении, то вам положена компенсация — сумма, которую вы бы получили, оставаясь эти два месяца на работе.

Третий оклад можно получить, если в течение двух недель после увольнения зарегистрироваться в центре занятости населения. Если в течение трех месяцев вас не трудоустроят, вам выплатят средний заработок еще за один месяц.

7
Добейтесь справедливости

Если ваши права при сокращении нарушили, можно подать жалобу в трудовую инспекцию или иск в суд. Сотрудник, которого уволили незаконно, может добиться восстановления в должности и компенсации за вынужденный прогул. Конечно, отношения с работодателем будут испорчены.

Если у вас нет желания судиться, можно попробовать договориться с работодателем о приемлемой компенсации. Чтобы избежать разглашения и бюрократических проволочек, работодатели нередко сами предлагают подобную компенсацию сотрудникам. Она может быть ниже, чем размер выходного пособия.

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