Кто баллотируется в президенты США

Хиллари Клинтон 67 лет. В 2000 году она стала первой
Я вступаю в президентскую гонку. Тяжелые экономические времена для Америки позади, но ситуация все еще в пользу высших слоев общества. Американцам каждый день нужен кто-то, кто будет отстаивать их интересы, и я хочу быть этим человеком. И вы можете сделать больше, чем просто пройти мимо. Вы можете идти вперед и быть впереди. Потому что когда семья сильна — Америка сильна. Итак, я на пути, который поможет получить ваши голоса. Пришло ваше время. И я надеюсь, вы поддержите меня
Чем занималась до гонки?
После избрания президентом Обама предложил Клинтон кресло Госсекретаря — главы внешнеполитического ведомства. На этой должности Клинтон, в частности, занималась «перезагрузкой» отношений США и России и улучшила их на несколько лет. После переизбрания Обамы, Клинтон покинула ведомство, ее сменил Джон Керри (баллотировался в президенты в 2004 году).
Узнаваемость Хиллари Клинтон в стране близится к 100-процентам, а на свою кампанию ей удалось привлечь почти 200 млн долларов. Она пользуется колоссальной поддержкой работающих женщин и финансовых элит. Ее шансы на победу зависят от того, сумеет ли она завоевать симпатии молодежи и афроамериканского населения, проголосовавших ранее за Барака Обаму.
Предвыборная программа
В предвыборной программе Клинтон: преодоление неравенства доходов, поддержка работающих женщин, увеличение минимальной зарплаты, дошкольное образование, оплачиваемый декрет и больничный, поддержка семейных ценностей.
От Клинтон ждут более агрессивной внешней политики, нежели у Обамы. Она всегда была настроена на развитие диалога с Россией, но крайне негативно отзывается о личности президента Путина, событиях в Крыму и на востоке Украины.