Кто баллотируется в президенты США

Я вступаю в президентскую гонку. Тяжелые экономические времена для Америки позади, но ситуация все еще в пользу высших слоев общества. Американцам каждый день нужен кто-то, кто будет отстаивать их интересы, и я хочу быть этим человеком. И вы можете сделать больше, чем просто пройти мимо. Вы можете идти вперед и быть впереди. Потому что когда семья сильна — Америка сильна. Итак, я на пути, который поможет получить ваши голоса. Пришло ваше время. И я надеюсь, вы поддержите меня