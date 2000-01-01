Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Кто баллотируется в президенты США

8 ноября 2016 года в США выберут президента. До конца июля Республиканская и Демократическая партии определяются с кандидатами.

Фото© Reuters
1.Хиллари Клинтон2.Берни Сандерс3.Дональд Трамп
1
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон 67 лет. В 2000 году она стала первой женщиной-сенатором от штата Нью-Йорк, а в 2006 году уверенно переизбралась в Сенат. В 2008 году Клинтон уже боролась за президентское кресло, но уступила внутрипартийному конкуренту Бараку Обаме во многом из-за того, что поддержала ввод войск в Ирак в 2003 году.

Я вступаю в президентскую гонку. Тяжелые экономические времена для Америки позади, но ситуация все еще в пользу высших слоев общества. Американцам каждый день нужен кто-то, кто будет отстаивать их интересы, и я хочу быть этим человеком. И вы можете сделать больше, чем просто пройти мимо. Вы можете идти вперед и быть впереди. Потому что когда семья сильна — Америка сильна. Итак, я на пути, который поможет получить ваши голоса. Пришло ваше время. И я надеюсь, вы поддержите меня

Чем занималась до гонки?

После избрания президентом Обама предложил Клинтон кресло Госсекретаря — главы внешнеполитического ведомства. На этой должности Клинтон, в частности, занималась «перезагрузкой» отношений США и России и улучшила их на несколько лет. После переизбрания Обамы, Клинтон покинула ведомство, ее сменил Джон Керри (баллотировался в президенты в 2004 году).

Узнаваемость Хиллари Клинтон в стране близится к 100-процентам, а на свою кампанию ей удалось привлечь почти 200 млн долларов. Она пользуется колоссальной поддержкой работающих женщин и финансовых элит. Ее шансы на победу зависят от того, сумеет ли она завоевать симпатии молодежи и афроамериканского населения, проголосовавших ранее за Барака Обаму.

Предвыборная программа

В предвыборной программе Клинтон: преодоление неравенства доходов, поддержка работающих женщин, увеличение минимальной зарплаты, дошкольное образование, оплачиваемый декрет и больничный, поддержка семейных ценностей.

От Клинтон ждут более агрессивной внешней политики, нежели у Обамы. Она всегда была настроена на развитие диалога с Россией, но крайне негативно отзывается о личности президента Путина, событиях в Крыму и на востоке Украины.

2
Берни Сандерс

Берни Сандерсу 73 года. Независимый сенатор от штата Вермонт называет себя демократическим социалистом (единственный из сенаторов США) и сторонником скандинавской модели социал-демократии. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. С 2013 до 2015 года председатель комитета Сената США по делам ветеранов.

Я буду участвовать в выборах, чтобы победить

Чем занимался до гонки?

В 1981—1989 годах был мэром крупнейшего города Вермонта, Берлингтона, в 1991—2007 годах — членом Палаты представителей США. Политическая карьера Сандерса началась в 1971 году, когда он вступил в вермонтскую партию «Союз свободы», придерживавшуюся социалистических взглядов и выступавшую за ненасильственную борьбу против Вьетнамской войны.
В 1988 году, женившись на Джейн О’Мира Дрисколл, провёл медовый месяц в Советском Союзе (в Ярославле — одном из городов-побратимов Берлингтона).

Предвыборная программа

Сандерс одним из главных тезисов своей программы выдвинул слоган «Правительство должно работать на простых американцев». Он заявил, что американцы разочаровались в «жадности корпоративной Америки» и политической элите и хотят глобальных перемен, чтобы «правительство работало на простых американцев, а не только на миллиардеров».

3
Дональд Трамп

69-летний Трамп неоднократно заявлял о политических амбициях во время предыдущих президентских кампаний, но выдвинулся впервые. Поначалу к нему относились исключительно как к шоумену, эпатирующего публику скандальными заявлениями, тем не менее, после «супервторника», шансы на выдвижения Трампа от республиканцев резко возросли.

Дональд Трамп был дважды номинирован на премию «Эмми» за комично сыгранные роли самого себя в телесериалах и художественных фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни», и как характерного героя в фильме «Шалопаи».

Грустно, что американская мечта мертва. Но если меня выберут в президенты, я ее возрожу — она станет больше, прекрасней и сильней, чем когда бы то ни было. И мы снова сделаем Америку великой

Чем занимался до гонки?

Трамп является президентом Trump Organization — крупной строительной компании в США и основателем компании Trump Entertainment Resorts, которая управляет многочисленными казино и отелями по всему миру. Многие застройщики платят Дональду Трампу за то, чтобы он продавал их недвижимость и был «лицом» проектов. Согласно «Форбс», эта часть империи Трампа, которой фактически управляют его дети, является самой ценной — не менее $562 млн.

Предвыборная программа

Трамп пообещал «сделать Америку великой снова» — эта фраза стала девизом его предвыборной программы. Кандидат пообещал раз и навсегда решить вопрос о нелегальной иммиграции, поставив на границе с Мексикой огромную стену, разобраться с ИГИЛ, вернуть рабочие места и не допустить того, чтобы ядерное оружие попало в руки Ирану.

Путин никогда не уважал нашего президента. Он невероятно популярен в России, его любят за то, что он делает и что представляет. Я был в Москве два года назад и скажу вам: с этими людьми можно иметь дело, и даже очень неплохо ладить. С ними можно заключать сделки. Обама этого не может
Речь Путина о новом российском оружии разочаровала Пентагон
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня
В Великобритании начались аресты недвижимости олигархов
Черный лебедь для рубля: что ждет российскую валюту
Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?
Автомат Федорова. Как русский оружейник опередил время
Победитель «Лидеров России» принят в администрацию президента
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь