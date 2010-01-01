Как Россия стала хозяйкой ЧМ-2018

«Такой была наша тактика. Перед отлётом в Швейцарию, поздно вечером 30 ноября, я подробно доложил председателю правительства ситуацию и высказал свои прогнозы. Они были достаточно оптимистичны, и полёту на презентацию никак не препятствовали. Но Владимир Владимирович сказал: «Передайте своим коллегам, что до голосования я не приеду, чтобы на них не давить. В этот день у меня будет интервью с Ларри Кингом и я скажу на весь мир, что уважаю ФИФА и считаю её социально важной организацией, нападки на которую абсолютно необоснованны. Но передайте им также, что если мы выиграем, то я сразу сяду в самолёт и прилечу в Цюрих для встречи с Блаттером, на которой дам все необходимые гарантии, а также для участия в пресс-конференции», — рассказал Виталий Мутко «Спорт-экспрессу».