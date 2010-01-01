Как Россия стала хозяйкой ЧМ-2018

Впервые о намерении побороться за Чемпионат мира по футболу глава РФС и министр спорта Виталий Мутко объявил в январе 2009 года. Чиновник был немногословен и осторожен в высказываниях. Как пояснил в интервью «Коммерсанту»
27 мая 2015 года в Цюрихе по запросу США были арестованы по подозрению в коррупции высокопоставленные чиновники ФИФА. В вымогательстве, рэкете и отмывании денег обвиняют бывших и действующих чиновников ФИФА и руководителей пяти компаний, связанных с федерацией. По версии американских прокуроров, за более, чем двадцать лет, руководство ФИФА получило около 150 млн долларов взяток и откатов. Расследование американских властей не касается выборов мест проведения чемпионата в 2018 и 2022 годах. Процедуру выборов предложила расследовать прокуратура Швейцарии и завела уголовное дело о злоупотреблении и отмывании денег при распределении прав на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В ФИФА заявили, что пересматривать результаты выборов не будут.
Впервые о намерении побороться за Чемпионат мира по футболу глава РФС и министр спорта Виталий Мутко объявил в январе 2009 года. Чиновник был немногословен и осторожен в высказываниях. Как пояснил в интервью «Коммерсанту»
Правительство в лице председателя Владимира Путина заявку поддержало и в мае 2009 поручило разработать проект бюджетом в 10 млрд долларов. Для сравнения, Австралия готова была потратить 2,5 млрд долларов, а Англия, у которой уже есть инфраструктура, — не более 40 млн долларов.
Первоначально Россия выставляла свою кандидатуру как на выборах места проведения чемпионата в 2018 году, так и в 2022, но в середине октября 2010 года вторую заявку сняла. Генеральный директор заявочного комитета Алексей Сорокин объяснил это тем, что по ротационным правилам ЧМ-2018 пройдет в Европе, поэтому Россия решила сосредоточиться именно в борьбе за этот год.
Россию перед выборами в Цюрихе 2 декабря 2010 года представляли 30 человек, в том числе
Виталий Мутко, чье выступление «Лет ми спик фром май харт ин инглиш» (буквально «Позвольте высказаться от всего сердца по-английски») стало
Владимир Путин в Цюрих до выборов не приехал, сославшись на то, что не хочет оказывать давление на жюри. Политологи расценили этот жест, как неуверенность в победе.
«Такой была наша тактика. Перед отлётом в Швейцарию, поздно вечером 30 ноября, я подробно доложил председателю правительства ситуацию и высказал свои прогнозы. Они были достаточно оптимистичны, и полёту на презентацию никак не препятствовали. Но Владимир Владимирович сказал: «Передайте своим коллегам, что до голосования я не приеду, чтобы на них не давить. В этот день у меня будет интервью с Ларри Кингом и я скажу на весь мир, что уважаю ФИФА и считаю её социально важной организацией, нападки на которую абсолютно необоснованны. Но передайте им также, что если мы выиграем, то я сразу сяду в самолёт и прилечу в Цюрих для встречи с Блаттером, на которой дам все необходимые гарантии, а также для участия в пресс-конференции», — рассказал Виталий Мутко «Спорт-экспрессу».
Решение о том, где пройдет Чемпионат мира принимает Исполнительный комитет ФИФА. В нем 24 члена, но в декабрьских выборах 2010 года участвовали только 22, так как двое были отстранены по подозрению в продаже голосов. Выборы проходят тайно в несколько туров на выбывание — каждый раз выбывает слабейшая заявка, это повторяется до тех пор, пока одна из стран не получит большинство голосов.
Конкурентами России на выборах были Англия, и коллективные заявки двух пар — Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландов. Выборы прошли всего в два тура. В первом выбыла Англия, за которую проголосовали всего два члена жюри. Во втором туре за Россию проголосовали 13 из 22.
После победы России в Цюрих прилетел Владимир Путин. В выступлении он рассказал о своем детстве и о том, что в футбол в Советском Союзе играли даже в Блокаду.
Матчи Мундиаля пройдут в 13 городах России:
Москва (Центральный кластер)
«Лужники»
Вместимость: 81 тысяча.
Стоимость: 19,7 миллиардов рублей.
План сдачи: май 2017.
«Спартак» («Открытие-Арена»)
Вместимость: 42 тысячи (на ЧМ-2014 — 44 тысячи).
Стоимость: 15 миллиардов рублей.
План сдачи: сентябрь 2014.
Калининград (Северо-западный кластер)
Арена Балтика (Кенигсберг стадион)
Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 30 после него.
Стоимость: 15 миллиардов рублей.
План сдачи: 2017.
«Газпром-Арена»
Вместимость: 69 тысяч.
Стоимость: 35 миллиардов рублей.
План сдачи: июнь 2016.
Волгоград (Волжский кластер)
Стадион «Победа» (Ротор Арена)
Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 35 после него.
Стоимость: 14,5 миллиардов рублей.
План сдачи: 2017−2018.
Казань (Волжский кластер)
«Казань-Арена» («Рубин-Арена»)
Вместимость: 45 тысяч.
Стоимость: 14 миллиардов рублей.
План сдачи: август 2014.
Нижний Новгород (Волжский кластер)
Футбольный стадион «Нижний Новгород» (Нижний Новгород арена)
Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 35 после него.
Стоимость: 15 миллиардов рублей.
План сдачи: конец 2016.
Самара (Волжский кластер)
Футбольный стадион в Самаре («Космос Арена»)
Вместимость: 45 тысяч.
Стоимость: 13 миллиардов рублей.
План сдачи: 2017.
Саранск (Волжский кластер)
Стадион «Мордовия-Арена» (Юбилейный)
Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 30 после него.
Стоимость: 13,5 миллиардов рублей.
План сдачи: 2017.
«Ростов-Арена»
Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 35 после него.
Стоимость: 14,5 миллиардов рублей.
План сдачи: 2017.
Сочи (Южный кластер)
Олимпийский стадион «Фишт»
Вместимость: 40 тысяч.
Стоимость: 15 миллиардов рублей.
План сдачи: вторая половина 2016.
Екатеринбург (Азиатский кластер)
Центральный стадион
Вместимость: 47 тысяч на ЧМ-2018, 33 после него.
Стоимость: 15 миллиардов рублей.
План сдачи: 2017.