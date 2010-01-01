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Как Россия стала хозяйкой ЧМ-2018

27 мая 2015 года в Цюрихе по запросу США были арестованы по подозрению в коррупции высокопоставленные чиновники ФИФА. В вымогательстве, рэкете и отмывании денег обвиняют бывших и действующих чиновников ФИФА и руководителей пяти компаний, связанных с федерацией. По версии американских прокуроров, за более, чем двадцать лет, руководство ФИФА получило около 150 млн долларов взяток и откатов. Расследование американских властей не касается выборов мест проведения чемпионата в 2018 и 2022 годах. Процедуру выборов предложила расследовать прокуратура Швейцарии и завела уголовное дело о злоупотреблении и отмывании денег при распределении прав на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В ФИФА заявили, что пересматривать результаты выборов не будут.

Фото© РИА "Новости"
1.Кому пришла идея подать заявку2. Как подавали заявку3.Кто и как представлял Россию4.Как выбирали Россию5.В каких городах пройдут матчи ЧМ-2018
1
Кому пришла идея подать заявку

Впервые о намерении побороться за Чемпионат мира по футболу глава РФС и министр спорта Виталий Мутко объявил в январе 2009 года. Чиновник был немногословен и осторожен в высказываниях. Как пояснил в интервью «Коммерсанту» пресс-секретарь РФС, заявку будут оформлять только если правительство поддержит проект. Основной слабостью России считалось отсутствие инфраструктуры: современных и вместительных стадионов, транспортной доступности и достаточного числа гостиниц.

2
Как подавали заявку

Правительство в лице председателя Владимира Путина заявку поддержало и в мае 2009 поручило разработать проект бюджетом в 10 млрд долларов. Для сравнения, Австралия готова была потратить 2,5 млрд долларов, а Англия, у которой уже есть инфраструктура, — не более 40 млн долларов.

Первоначально Россия выставляла свою кандидатуру как на выборах места проведения чемпионата в 2018 году, так и в 2022, но в середине октября 2010 года вторую заявку сняла. Генеральный директор заявочного комитета Алексей Сорокин объяснил это тем, что по ротационным правилам ЧМ-2018 пройдет в Европе, поэтому Россия решила сосредоточиться именно в борьбе за этот год.

3
Кто и как представлял Россию

Россию перед выборами в Цюрихе 2 декабря 2010 года представляли 30 человек, в том числе вице-премьер Игорь Шувалов, министр спорта Виталий Мутко, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и капитан сборной России Андрей Аршавин. Футболист в речи рассказал о том, что футбол сыграл в его жизни определяющую роль и спас от дурной компании.

Виталий Мутко, чье выступление «Лет ми спик фром май харт ин инглиш» (буквально «Позвольте высказаться от всего сердца по-английски») стало интернет-мемом, сконцентрировался на масштабных инвестициях в футбол.

Владимир Путин в Цюрих до выборов не приехал, сославшись на то, что не хочет оказывать давление на жюри. Политологи расценили этот жест, как неуверенность в победе.

«Такой была наша тактика. Перед отлётом в Швейцарию, поздно вечером 30 ноября, я подробно доложил председателю правительства ситуацию и высказал свои прогнозы. Они были достаточно оптимистичны, и полёту на презентацию никак не препятствовали. Но Владимир Владимирович сказал: «Передайте своим коллегам, что до голосования я не приеду, чтобы на них не давить. В этот день у меня будет интервью с Ларри Кингом и я скажу на весь мир, что уважаю ФИФА и считаю её социально важной организацией, нападки на которую абсолютно необоснованны. Но передайте им также, что если мы выиграем, то я сразу сяду в самолёт и прилечу в Цюрих для встречи с Блаттером, на которой дам все необходимые гарантии, а также для участия в пресс-конференции», — рассказал Виталий Мутко «Спорт-экспрессу».

4
Как выбирали Россию

Решение о том, где пройдет Чемпионат мира принимает Исполнительный комитет ФИФА. В нем 24 члена, но в декабрьских выборах 2010 года участвовали только 22, так как двое были отстранены по подозрению в продаже голосов. Выборы проходят тайно в несколько туров на выбывание — каждый раз выбывает слабейшая заявка, это повторяется до тех пор, пока одна из стран не получит большинство голосов.

Конкурентами России на выборах были Англия, и коллективные заявки двух пар — Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландов. Выборы прошли всего в два тура. В первом выбыла Англия, за которую проголосовали всего два члена жюри. Во втором туре за Россию проголосовали 13 из 22.

После победы России в Цюрих прилетел Владимир Путин. В выступлении он рассказал о своем детстве и о том, что в футбол в Советском Союзе играли даже в Блокаду.

5
В каких городах пройдут матчи ЧМ-2018

Матчи Мундиаля пройдут в 13 городах России:

Москва (Центральный кластер)

«Лужники»

Вместимость: 81 тысяча.

Стоимость: 19,7 миллиардов рублей.

План сдачи: май 2017.

«Спартак» («Открытие-Арена»)

Вместимость: 42 тысячи (на ЧМ-2014 — 44 тысячи).

Стоимость: 15 миллиардов рублей.

План сдачи: сентябрь 2014.

Калининград (Северо-западный кластер)

Арена Балтика (Кенигсберг стадион)

Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 30 после него.

Стоимость: 15 миллиардов рублей.

План сдачи: 2017.

Санкт-Петербург (Северо-западный кластер)

«Газпром-Арена»

Вместимость: 69 тысяч.

Стоимость: 35 миллиардов рублей.

План сдачи: июнь 2016.

Волгоград (Волжский кластер)

Стадион «Победа» (Ротор Арена)

Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 35 после него.

Стоимость: 14,5 миллиардов рублей.

План сдачи: 2017−2018.

Казань (Волжский кластер)

«Казань-Арена» («Рубин-Арена»)

Вместимость: 45 тысяч.

Стоимость: 14 миллиардов рублей.

План сдачи: август 2014.

Нижний Новгород (Волжский кластер)

Футбольный стадион «Нижний Новгород» (Нижний Новгород арена)

Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 35 после него.

Стоимость: 15 миллиардов рублей.

План сдачи: конец 2016.

Самара (Волжский кластер)

Футбольный стадион в Самаре («Космос Арена»)

Вместимость: 45 тысяч.

Стоимость: 13 миллиардов рублей.

План сдачи: 2017.

Саранск (Волжский кластер)

Стадион «Мордовия-Арена» (Юбилейный)

Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 30 после него.

Стоимость: 13,5 миллиардов рублей.

План сдачи: 2017.

Ростов-на-Дону (Южный кластер)

«Ростов-Арена»

Вместимость: 45 тысяч на ЧМ-2018, 35 после него.

Стоимость: 14,5 миллиардов рублей.

План сдачи: 2017.

Сочи (Южный кластер)

Олимпийский стадион «Фишт»

Вместимость: 40 тысяч.

Стоимость: 15 миллиардов рублей.

План сдачи: вторая половина 2016.

Екатеринбург (Азиатский кластер)

Центральный стадион

Вместимость: 47 тысяч на ЧМ-2018, 33 после него.

Стоимость: 15 миллиардов рублей.

План сдачи: 2017.

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