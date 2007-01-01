Чем опасны «спайсы»

Сперва глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов говорил, что MDMB попало в Россию из Юго-Восточной Азии в виде концентрата. Впоследствии ФСКН задержала по подозрению в распространении наркотика более 30 человек из 9 наркогруппировок, при этом 28 — оказались выходцами с Украины. Несмотря на то, что внесение новых веществ в реестр запрещенных обычно занимает около года, опасный «спайс» запретили уже в декабре.