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Чем опасны «спайсы»

«Спайсы», К2, соли — общее название курительных смесей, имитирующих эффект от марихуаны. «Спайсом» (от англ. spice — специя) изначально назывался один из самых распространенных брендов смесей, и по аналогии с «ксероксом», «скотчем» и прочими товарами это наименование стало общим для всех курительных смесей.

Фото© РИА "Новости"
1.Что такое «спайс»2.Какое влияние «спайсы» оказывают на организм3.Почему «спайсы» не могут просто запретить4.Почему о «спайсах» так много говорят5.Как опасное вещество попало в Россию6.Как распространяются «спайсы»7.Кто запрещает новые наркотики8.Какое наказание предусмотрено для продавцов смесей
1
Что такое «спайс»

«Спайс» состоит из растительной основы, которая сама по себе безвредна. Для того, чтобы травы давали наркотический эффект, их обрабатывают синтетическими веществами.

2
Какое влияние «спайсы» оказывают на организм

Действие и последствия от употребления курительных смесей до конца не изучены, так как каждый раз зависят от конкретного состава наркотика. Известно, что «спайсы» вызывают психологическую и физическую зависимость. Возможны острые психозы, эпилептические припадки, остановка сердца.

3
Почему «спайсы» не могут просто запретить

Формула синтетического наркотика постоянно меняется, что затрудняет запрет «спайса», так как каждый раз в реестр запрещенных веществ вносится конкретная формула. В итоге продажа смеси до момента ее запрета является фактически легальной. Кроме этого, наркотик продают под видом соли для ванн (отсюда второе название — соли), цветочных удобрений.

4
Почему о «спайсах» так много говорят

Производители «спайсов» стремятся использовать самые дешевые препараты для усиления наркотического эффекта, поэтому иногда в составе смесей появляются вещества с откровенно ядовитым действием.

В России на конец октября от массового отравления «спайсом» MDMB пострадали более 2 тысяч человек, из них более 40 умерли.

Впервые о новом ядовитом веществе MDMB, вызывающем кроме наркотического опьянения еще и острую сердечную недостаточность, стало известно в 20-х числах сентября после сообщений об отравлении в Ханты-Мансийском округе и Кировской области. Затем случаи отравления были зафиксированы в Башкирии, Владимирской области и Нижнем Новгороде.

5
Как опасное вещество попало в Россию

Сперва глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов говорил, что MDMB попало в Россию из Юго-Восточной Азии в виде концентрата. Впоследствии ФСКН задержала по подозрению в распространении наркотика более 30 человек из 9 наркогруппировок, при этом 28 — оказались выходцами с Украины. Несмотря на то, что внесение новых веществ в реестр запрещенных обычно занимает около года, опасный «спайс» запретили уже в декабре.

6
Как распространяются «спайсы»

До 2007 года курительные смеси можно было купить в обычных табачных лавках. Сейчас индустрия перешла в интернет. Одним из последствий массовых отравлений смесями может стать ограничение анонимных интернет-платежей до 1 тысячи рублей (сейчас лимит — 15 тысяч рублей).

7
Кто запрещает новые наркотики

В конце года Владимир Путин лично внес в Госдуму закон, позволяющий Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков временно приостанавливать продажу подозрительных курительных смесей. ФСКН также составляет реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ.

8
Какое наказание предусмотрено для продавцов смесей

Согласно закону, за продажу «спайсов» грозит до 8 лет тюрьмы.

По информации Роспотребнадзора, потребление «спайсов» среди подростков 15−18 лет выросло в пять раз за последние три года. За это время ФСКН запретило более 700 наименований «спайсов». По прогнозам главы ФСКН Виктора Иванова в 2015 году запретят еще около 300 веществ.

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