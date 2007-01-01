Чем опасны «спайсы»

«Спайс» состоит из растительной основы, которая сама по себе безвредна. Для того, чтобы травы давали наркотический эффект, их обрабатывают синтетическими веществами.
«Спайсы», К2, соли — общее название курительных смесей, имитирующих эффект от марихуаны. «Спайсом» (от англ. spice — специя) изначально назывался один из самых распространенных брендов смесей, и по аналогии с «ксероксом», «скотчем» и прочими товарами это наименование стало общим для всех курительных смесей.
«Спайс» состоит из растительной основы, которая сама по себе безвредна. Для того, чтобы травы давали наркотический эффект, их обрабатывают синтетическими веществами.
Действие и последствия от употребления курительных смесей до конца не изучены, так как каждый раз зависят от конкретного состава наркотика. Известно, что «спайсы» вызывают психологическую и физическую зависимость. Возможны острые психозы, эпилептические припадки, остановка сердца.
Формула синтетического наркотика постоянно меняется, что затрудняет запрет «спайса», так как каждый раз в реестр запрещенных веществ вносится конкретная формула. В итоге продажа смеси до момента ее запрета является фактически легальной. Кроме этого, наркотик продают под видом соли для ванн (отсюда второе название — соли), цветочных удобрений.
Производители «спайсов» стремятся использовать самые дешевые препараты для усиления наркотического эффекта, поэтому иногда в составе смесей появляются вещества с откровенно ядовитым действием.
В России на конец октября от массового отравления «спайсом» MDMB пострадали более 2 тысяч человек, из них более 40 умерли.
Впервые о новом ядовитом веществе MDMB, вызывающем кроме наркотического опьянения еще и острую сердечную недостаточность, стало известно в 20-х числах сентября после сообщений об отравлении в
Сперва глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов говорил, что MDMB попало в Россию из
До 2007 года курительные смеси можно было купить в обычных табачных лавках. Сейчас индустрия перешла в интернет. Одним из последствий массовых отравлений смесями может стать ограничение анонимных
В конце года Владимир Путин лично внес в Госдуму закон, позволяющий Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков временно приостанавливать продажу подозрительных курительных смесей. ФСКН также составляет реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Согласно закону, за продажу «спайсов» грозит до 8 лет тюрьмы.
По информации Роспотребнадзора, потребление «спайсов» среди подростков 15−18 лет выросло в пять раз за последние три года. За это время ФСКН запретило более 700 наименований «спайсов». По прогнозам главы ФСКН Виктора Иванова в 2015 году запретят еще около 300 веществ.