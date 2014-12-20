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Какие экологические проблемы есть в России

В 2015 году на госпрограмму по охране окружающей среды в России выделили 33,5 млрд рублей, а всего на экологию — около 56 млрд рублей. Это почти в четыре раза меньше поступлений от утилизационного сбора (186 млрд рублей), и в 100 раз меньше сбора налога на добычу нефти и газа (4 трлн рублей).

Фото© РИА "Новости"
1.Арктика2.Байкал3.Камчатка4.Сибирь5.Лесозащитный пояс Москвы6.Радиоактивные отходы
1
Арктика

Ситуация

Арктический шельф — это значительные, хоть и труднодоступные запасы нефти и газа. По оценкам Геологической службы США, в Арктике сосредоточено около 90 млрд баррелей нефти, что составляет 7% от известных мировых запасов. Для сравнения: запасы России на 10 млрд меньше. Впрочем, нефтяные залежи разбросаны по всей Арктике, а треть сконцентрирована на Аляске. Запасы газа значительнее — более 40 млрд кубометров, что сопоставимо с российскими разведанными запасами, или примерно, четверть от всех мировых. Большая часть этого богатства находится на территории российского шельфа.

Но добыча в столь суровых условиях дело не только прибыльное, но трудное, затратное и экологически опасное. Тем более, что даже нынешних разведанных запасов нефти в Западной Сибири хватит на 30 лет добычи.

Чтобы снизить издержки добытчиков, упростило порядок выдачи неразведанных участков и процедуру согласования строительства скважин. Теперь участок может получить любой инвестор, согласный оплатить геологоразведочные работы.

Кроме того, Арктике во времена интенсивного освоения был нанесен серьёзный экологический ущерб. Например, на полярном архипелаге Земля Франца-Иосифа находятся покинутые склады горюче-смазочных материалов и свалки пустых бочек, на которых зафиксирован разлив нефтепродуктов, часть которого поступает в открытое море.

Угрозы

Экологические риски добычи ресурсов в арктической зоне — это возможные разливы нефти и вклад в глобальное потепление, в основном за счет сжигания попутного газа. В Арктической зоне это запрещено, но экологи считают, что запрет не соблюдается.

По мнению Greenpeace, ежегодно в Северный ледовитый океан выливается минимум 5 млн тонн сырой нефти (это в 7 раз больше выброса во время аварии на платформе BP в Мексиканском заливе). Экологи обвиняют энергетические компании в сокрытии информации. Нефтедобывающие концерны эти обвинения опровергают, регулярно публикуют отчеты о проведенных учениях по ликвидации аварий и доклады о высоких экологических стандартах добычи.

Прогноз

При существующих темпах глобального потепления Северный Ледовитый океан может полностью освободиться ото льда в летний период уже к 2030 году. Уровень моря из-за таяния ледников к 2100 году может подняться на 0,9 — 1,6 м. Территория Санкт-Петербурга и части Ленинградской области может быть затоплена уже через 100 лет. Из-за сокращения мест обитания и браконьерства, белые медведи могут исчезнуть через 60 лет.

2
Байкал

Ситуация

Байкал — это более 80% запасов пресной воды России, при этом очень чистой. Площадь озера размером с Бельгию, а по объему воды оно больше Балтийского моря. Байкал — самое глубокое в мире озеро с нижней точкой дна 1637 м — это глубже доньев Адриатического, Балтийского, Мраморного, Чукотского, Баренцева морей. Огромные запасы воды нужны гидроэлектростанциям и целлюлозно-бумажным комбинатам.

В январе 2015 года впервые за 60 лет уровень воды в самом большом пресном озере мира упал до критической отметки — на 40 см за год. В Иркутской области и в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации. В качестве причин называются летняя засуха, неправильный режим использования воды в регионе, чрезмерный сброс воды энергетической компанией «Иркутскэнерго» в Ангару, вытекающую из Байкала. Минприроды к концу 2015 года представит результаты исследования маловодности озера.

Угрозы

Закрытый в 2013 году Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат спускал отработанную воду через очистные сооружения в озеро. Впрочем, технологии очистки были далеко не самыми передовыми. По информации ТАСС, с 1999 по 2007 годы, когда завод работал в полную мощность, ежегодно в озеро сбрасывалось от 37 до 48 миллионов тонн отходов. Борьба экологов и активистов за закрытие комбината длилась много лет — на градообразующем предприятии работали несколько тысяч человек, продукция завода использовалась в оборонной промышленности, а сам комбинат перерабатывал отходы деревообработки. Угрозу озеру до сих пор представляют хранилища с опасным отходом — лигнином.

Работа комбината может возобновиться, поскольку в январе 2015 года производство целлюлозы исключили из перечня запрещенных видов деятельности на Байкальской природной территории.

Среди других источников загрязнения — бытовые отходы, мусор, сточные воды. Большинство населенных пунктов рядом с озером не оборудованы канализационной очисткой.

20 декабря 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 576 млн рублей на модернизацию, реконструкцию и строительство очистных сооружений и полигонов твердых бытовых отходов на Байкальской природной территории.

3
Камчатка

Ситуация

Последний крупный регион мира, где лосось воспроизводится естественным путем. Здесь обитают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу. Вулканы Камчатки внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году селевой поток уничтожил известную Долину гейзеров. В 2013 другой сель восстановил ее, гейзеров стало даже больше.

Угрозы

Самыми крупными загрязнителями воздуха в регионе богатом термальными источниками стали тепловые и дизельные электростанции и котельные на твердом топливе.

В 1999 и 2002 году на полуострове были запущены первые геотермальные электростанции. Их мощности пока хватает на обеспечение четверти всех потребностей региона в электроэнергии.

4
Сибирь

Ситуация

Сибирские леса вместе с амазонскими джунглями играют важную роль для планеты. Они поглощают из атмосферы углекислый газ, смягчая последствия глобального потепления.

Угрозы

Ежегодно в результате пожаров выгорает от 3,5 до 18 млн гектаров леса. 85−95% возгораний происходят по вине человека. По прогнозам МЧС, через сто лет из-за глобального потепления пожароопасный период в Западной и Восточной Сибири увеличится на 20−35 суток.

5
Лесозащитный пояс Москвы

Ситуация

Москва — один из самых загрязненных городов России. Очагами загрязнения служат крупные автомобильные трассы.

Угрозы

При строительстве платной скоростной автомагистрали Москва — Санкт Петербург в 2007—2014 годах, по данным Greenpeace, пострадало до 305 га лесов вокруг мегаполиса. Химкинский лес, ставший символом экопротеста, который позже перерос в политический, по площади составил лишь 13% вырубки. Экологи и активисты добились рекордной для России компенсации за лес — 4 млрд рублей. Впрочем это вряд ли спасет лес, который после пересечения с дорогой перестал функционировать как единый организм.

6
Радиоактивные отходы

Ситуация

На территории России находятся 500 млн кубометров ядерных отходов. Подавляющая часть из них — наследие Советского Союза. С 2011 года в Россию запрещен ввоз радиоактивных отходов для хранения, зато российские отходы уже можно хоронить под землей.

Согласно федеральной целевой программе по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, к 2025 году перезахоронят 80 тысяч кубометров отходов. Вновь образующиеся отходы будут перерабатываться или утилизироваться полностью, сейчас на переработку отправляют лишь 30%.

Росатом разработал схему размещения объектов окончательной изоляции отходов в 17 регионах России. Кроме уже действующих полигонов в Димитровграде (Ульяновская область) и городе Железногорск (Красноярский край), пункты захоронения радиоактивных отходов появятся в ближайшие годы в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) и в Нижне-Каннском массиве (Красноярский край).

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