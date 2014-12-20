Какие экологические проблемы есть в России

Ситуация

Арктический шельф — это значительные, хоть и труднодоступные запасы нефти и газа. По оценкам Геологической службы США, в Арктике сосредоточено около 90 млрд баррелей нефти, что составляет 7% от известных мировых запасов. Для сравнения: запасы России на 10 млрд меньше. Впрочем, нефтяные залежи разбросаны по всей Арктике, а треть сконцентрирована на Аляске. Запасы газа значительнее — более 40 млрд кубометров, что сопоставимо с российскими разведанными запасами, или примерно, четверть от всех мировых. Большая часть этого богатства находится на территории российского шельфа.

Но добыча в столь суровых условиях дело не только прибыльное, но трудное, затратное и экологически опасное. Тем более, что даже нынешних разведанных запасов нефти в Западной Сибири хватит на 30 лет добычи.

Чтобы снизить издержки добытчиков, упростило порядок выдачи неразведанных участков и процедуру согласования строительства скважин. Теперь участок может получить любой инвестор, согласный оплатить геологоразведочные работы.

Кроме того, Арктике во времена интенсивного освоения был нанесен серьёзный экологический ущерб. Например, на полярном архипелаге Земля Франца-Иосифа находятся покинутые склады горюче-смазочных материалов и свалки пустых бочек, на которых зафиксирован разлив нефтепродуктов, часть которого поступает в открытое море.

Угрозы

Экологические риски добычи ресурсов в арктической зоне — это возможные разливы нефти и вклад в глобальное потепление, в основном за счет сжигания попутного газа. В Арктической зоне это запрещено, но экологи считают, что запрет не соблюдается.

По мнению Greenpeace, ежегодно в Северный ледовитый океан выливается минимум 5 млн тонн сырой нефти (это в 7 раз больше выброса во время аварии на платформе BP в Мексиканском заливе). Экологи обвиняют энергетические компании в сокрытии информации. Нефтедобывающие концерны эти обвинения опровергают, регулярно публикуют отчеты о проведенных учениях по ликвидации аварий и доклады о высоких экологических стандартах добычи.

Прогноз