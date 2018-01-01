Зачем Украине конституционная реформа

Предоставить власти на местах больше полномочий: как политических, так и финансовых. Главный принцип прописан в проекте конституционных правок — субсидиарность, это значит, что проблемы должны решаться на максимально возможном низком уровне. К примеру, вопросами строительства дорог и школ должны будут заниматься местные, а не федеральные власти.

Детали реформы будут прописаны отдельными законами, так что сейчас известны лишь общие принципы.

Вся территория Украины будет разделена на территориальные общины — громады. Органами местного самоуправления будут советы общин (рады громад — местные парламенты). Исполнительная власть на местах будет отчитываться перед советам общин.

Депутаты рад и органы исполнительной власти будут выборными. У каждой громады будет свой бюджет, наполняемый за счет местных налогов и сборов, распоряжением муниципальным имуществом, а также части общегосударственных налогов (предполагается, что за счет налога на доходы физических лиц).