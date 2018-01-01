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Зачем Украине конституционная реформа

31 августа Верховная Рада приняла в первом чтении закон об изменении конституции. Новая версия основного закона должна вступить в силу до конца года.

Фото© AFP 2018
1.В чем суть конституционной реформы2.Зачем Украине реформа3.Севастополь же — русский город, о каком «особом статусе» речь4.А что будет с Донецкой и Луганской областью5.Значит ли это нарушение минских договоренностей
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В чем суть конституционной реформы

Предоставить власти на местах больше полномочий: как политических, так и финансовых. Главный принцип прописан в проекте конституционных правок — субсидиарность, это значит, что проблемы должны решаться на максимально возможном низком уровне. К примеру, вопросами строительства дорог и школ должны будут заниматься местные, а не федеральные власти.

Детали реформы будут прописаны отдельными законами, так что сейчас известны лишь общие принципы.

Вся территория Украины будет разделена на территориальные общины — громады. Органами местного самоуправления будут советы общин (рады громад — местные парламенты). Исполнительная власть на местах будет отчитываться перед советам общин.

Депутаты рад и органы исполнительной власти будут выборными. У каждой громады будет свой бюджет, наполняемый за счет местных налогов и сборов, распоряжением муниципальным имуществом, а также части общегосударственных налогов (предполагается, что за счет налога на доходы физических лиц).

Громады будут объединяться в районы, а районы в области. За реализацией общегосударственных программ и соблюдением конституции на местах будет следить префект, назначаемый президентом и ответственный перед парламентом.

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Зачем Украине реформа

Проведение реформы — одно из условий Минских соглашений. Предполагалось, что после ее окончания Донецкая и Луганская области получат особый статус: отдельный бюджет, языковое самоопределение, содействие в трансграничном сотрудничестве с Россией, а местные власти смогут влиять на назначение судей и прокуроров. Таким образом, должен был быть улажен конфликт на юго-востоке Украины.

Но в законопроекте о внесении изменений в конституцию, принятом в первом чтении 31 августа, особый статус оговаривается только для Севастополя и Киева.

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Севастополь же — русский город, о каком «особом статусе» речь

В поправках в конституцию отдельно прописывается, что Автономная Республика Крым — это часть Украины, а особый статус Киева и Севастополя и особенности их управления будут прописаны отдельными законами. В имеющихся поправках говорится лишь о том, что исполнительная власть в Киеве и Севастополе, как и в других районах и областях страны, будет представлена префектом.

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А что будет с Донецкой и Луганской областью

Пока точно не известно. Особого статуса они не получат, а особенности местного самоуправления будут прописаны отдельным законом.

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Значит ли это нарушение минских договоренностей

Так их оценивает МИД РФ. Ведомство указывает на то, что проект был подготовлен «без участия реальных представителей Донецка и Луганска»: «Подобная “децентрализация по-киевски” во многом продиктована сиюминутными соображениями политической конъюнктуры и в любой момент может стать “разменной монетой” в непрекращающейся борьбе за власть в стране. Кроме того, указанные упражения в политической демагогии вводят в заблуждение украинскую и международную общественность».

Президент Украины Петр Порошенко, напротив, считает, что Украина полностью выполнила минские договоренности в сфере децентрализации.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини, так же приветствовала поправки в конституцию и назвала «децентрализацию» важнейшим шагом к исполнению договоренностей.

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