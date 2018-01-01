Кто с кем воюет в Сирии и при чем здесь Россия

В оценке роли Асада в конфликте. Для США и их союзников Асад — вероятный военный преступник, начавший гражданскую войну с вооруженного подавления мирных демонстраций, использовавший бочковые бомбы и химическое оружие против гражданского населения страны. США настаивают на формировании в Сирии нового правительства, включающего как алавитов (к ним принадлежит Асад) с новым лидером, так и суннитов.