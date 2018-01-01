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Кто с кем воюет в Сирии и при чем здесь Россия

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. За это время, по данным ООН, погибли более четверти миллиона человек, а половина населения страны была вынуждена покинуть дома.

Фото© AP 2018
1.Воюет ли Россия в Сирии2.Кто с кем воюет в Сирии3.В чем расходятся позиции России и США по Сирии
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Воюет ли Россия в Сирии

14 марта президент России Владимир Путин приказал вывести российскую авиацию с территории Сирии. На следующий день персонал российской базы Хмеймим приступил к подготовке самолетов для дальнего перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации.

С 30 сентября 2015 года российская авиация совершила более 9 тысяч боевых вылетов и помогла войскам Башара Асада занять около 400 населенных пунктов.

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Кто с кем воюет в Сирии

Точное количество сторон конфликта подсчитать трудно. Вот основные.

  • Правительство Башара Асада. Башар Асад — бессменный президент Сирии с 2000 года, сын Хафеза Асада, который правил Сирией около 30 лет. Асады оказались у власти в результате военного переворота, гражданской войны и прихода к власти Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). Недовольство диктатурой Асадов привело к массовым протестам в 2011 году, которые Башар Асад решил подавить силой. В Сирии началась гражданская война. В середине 2012 года, когда режим Асада находился в отчаянном положении, в Сирию вторглась Хезболла — ливанская террористическая группировка, поддерживаемая Ираном. Считается, что именно помощь Ирана спасла Асада от свержения.
  • «Свободная сирийская армия», она же сирийская оппозиция, — это общее название нескольких группировок, воюющих с режимом Асада. Она образовалась в конце июля 2011, через несколько месяцев после того, как правительство Сирии начало подавлять протесты силовыми операциями. США и европейские страны считают «Свободную сирийскую армию» легитимным представителем сирийского народа. Оппозиция получает денежную и военную помощь от западных стран, а еще Катара и Саудовской Аравии — традиционными соперниками Ирана и Сирии за влияние на Ближнем Востоке.
  • Курдские отряды народной самообороны. Курды, проживающие в основном на севере Сирии, подвергались дискриминации со стороны официальных властей. Во время протестов они поддержали оппозицию, но затем возникли серьезные разногласия. В октябре курды заключили союз с оппозицией против ИГ. Курды также сражались с правительственными войсками, но в августе 2015 года объявили о намерении бороться вместе с правительством Сирии против ИГ.
  • Террористические группы. С лета 2011 года в Сирию из Ирака начали прибывать боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России). Они образовали в январе 2012 года террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Впоследствии эта группа распалась — часть боевиков примкнула к «Исламскому государству», часть сохранила самостоятельность. Сирийская оппозиция некоторое время сотрудничала с «Джебхат ан-Нусра» в борьбе против Асада
  • Международная коалиция во главе с США. Воюет с ИГ с сентября 2014 года. Это самое крупное антитеррористическое объединение, в которое кроме США входят:​

— Франция (активное участие в авиаударах, оказание гуманитарной помощи и поставки вооружений).

— Великобритания, Австралия и Канада (авиаудары по позициям боевиков).

— Германия (обучение местных бойцов, противодействие вербовщикам ИГ в Европе).

— Нидерланды (обучение оппозиционных войск, бомбардировки позиций боевиков).

Италия, Польша, Дания, Хорватия и Албания (поставки оружия и военного оборудования).

— Новая Зеландия, Румыния, Южная Корея (гуманитарная помощь).

— Саудовская Аравия (участвует в авиаударах, поддерживает и обучает сирийскую оппозицию, оказывает гуманитарную помощь Ираку).

ОАЭ и Иордания (организация авиаударов).

— Египет (идеологическая борьба с ИГ).

Катар и Бахрейн (здесь находятся американские военные базы).

  • Международная коалиция во главе с Россией. Среди ее участников: Сирия (правительственные войска), Иран и Ирак.
Справка
Что нужно знать об «Исламском государстве»С 2013 года ИГ фактически определяют, как непризнанное квазигосударство с шариатской формой правления. В июне 2014 года ИГ провозгласил себя всемирным халифатом. В России организация признана экстремистской. Ее деятельность на территории РФ запрещена.
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В чем расходятся позиции России и США по Сирии

В оценке роли Асада в конфликте. Для США и их союзников Асад — вероятный военный преступник, начавший гражданскую войну с вооруженного подавления мирных демонстраций, использовавший бочковые бомбы и химическое оружие против гражданского населения страны. США настаивают на формировании в Сирии нового правительства, включающего как алавитов (к ним принадлежит Асад) с новым лидером, так и суннитов.

Для России Асад — легитимный правитель Сирии. В ООН Владимир Путин назвал внешнее вмешательство во внутреннюю политику арабских стран причиной расцвета терроризма в регионе.

Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. [...] Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами.
Владимир Путин
президент России
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