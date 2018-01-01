Кто с кем воюет в Сирии и при чем здесь Россия

Точное количество сторон конфликта подсчитать трудно. Вот основные.
- Правительство Башара Асада. Башар Асад — бессменный президент Сирии с 2000 года, сын Хафеза Асада, который правил Сирией около 30 лет. Асады оказались у власти в результате военного переворота, гражданской войны и прихода к власти Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). Недовольство диктатурой Асадов привело к массовым протестам в 2011 году, которые Башар Асад решил подавить силой. В Сирии началась гражданская война. В середине 2012 года, когда режим Асада находился в отчаянном положении, в Сирию вторглась Хезболла — ливанская террористическая группировка, поддерживаемая Ираном. Считается, что именно помощь Ирана спасла Асада от свержения.
- «Свободная сирийская армия», она же сирийская оппозиция, — это общее название нескольких группировок, воюющих с режимом Асада. Она образовалась в конце июля 2011, через несколько месяцев после того, как правительство Сирии начало подавлять протесты силовыми операциями. США и европейские страны считают «Свободную сирийскую армию» легитимным представителем сирийского народа. Оппозиция получает денежную и военную помощь от западных стран, а еще Катара и Саудовской Аравии — традиционными соперниками Ирана и Сирии за влияние на Ближнем Востоке.
- Курдские отряды народной самообороны. Курды, проживающие в основном на севере Сирии, подвергались дискриминации со стороны официальных властей. Во время протестов они поддержали оппозицию, но затем возникли серьезные разногласия. В октябре курды заключили союз с оппозицией против ИГ. Курды также сражались с правительственными войсками, но в августе 2015 года объявили о намерении бороться вместе с правительством Сирии против ИГ.
- Террористические группы. С лета 2011 года в Сирию из Ирака начали прибывать боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России). Они образовали в январе 2012 года террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Впоследствии эта группа распалась — часть боевиков примкнула к «Исламскому государству», часть сохранила самостоятельность. Сирийская оппозиция некоторое время сотрудничала с «Джебхат ан-Нусра» в борьбе против Асада
- Международная коалиция во главе с США. Воюет с ИГ с сентября 2014 года. Это самое крупное антитеррористическое объединение, в которое кроме США входят:
— Франция (активное участие в авиаударах, оказание гуманитарной помощи и поставки вооружений).
— Великобритания, Австралия и Канада (авиаудары по позициям боевиков).
— Германия (обучение местных бойцов, противодействие вербовщикам ИГ в Европе).
— Нидерланды (обучение оппозиционных войск, бомбардировки позиций боевиков).
— Италия, Польша, Дания, Хорватия и Албания (поставки оружия и военного оборудования).
— Новая Зеландия, Румыния, Южная Корея (гуманитарная помощь).
— Саудовская Аравия (участвует в авиаударах, поддерживает и обучает сирийскую оппозицию, оказывает гуманитарную помощь Ираку).
— ОАЭ и Иордания (организация авиаударов).
— Египет (идеологическая борьба с ИГ).
— Катар и Бахрейн (здесь находятся американские военные базы).
- Международная коалиция во главе с Россией. Среди ее участников: Сирия (правительственные войска), Иран и Ирак.
Что нужно знать об «Исламском государстве»С 2013 года ИГ фактически определяют, как непризнанное квазигосударство с шариатской формой правления. В июне 2014 года ИГ провозгласил себя всемирным халифатом. В России организация признана экстремистской. Ее деятельность на территории РФ запрещена.