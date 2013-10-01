Банковская карта – это надежно?

Степеней защиты банковской карты может быть несколько. Как любая современная банкнота защищена не только водяными знаками, так и ваша карта, скорее всего, «вооружена» несколькими степенями защиты. Главная технология, которую недавно сделали обязательной для всех платежных карт — это электронный чип, который защищает карту от полного копирования данных. Безопасность ваших операций с использованием карты должна защищаться и в интернете.
К примеру, защита
NFС — Near field communication («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») — технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
На самом деле информация о массовых кражах с карт огромных сумм
Фишинг — это такая «рыбалка», на которой с помощью
Социальная инженерия — это психологическая обработка. «Инженеры» тоже выуживают информацию, но делают это уже в личном общении с вами. Одним словом, для защиты от мошенников недостаточно только технологий, даже самых продвинутых. Важна бдительность и соблюдение простых правил безопасности.
С информацией о мерах безопасности при использовании банковских карт,
Не только
Когда пользуетесь картой в банкомате или интернете, не слушайте советов и не принимайте помощь неизвестных. Лучше обратитесь к сотрудникам банка или позвоните по телефонам на обратной стороне вашей банковской карты.
Используйте банковскую карту только в проверенных
Заблокируйте ее как можно быстрее. Срочно позвоните в службу поддержки держателей карт (если вы клиент Сбербанка, вам достаточно набрать на своем мобильном номер 900) или воспользуйтесь удаленными сервисами. Клиенты Сбербанка, к примеру, могут сделать это в
Номер 900 доступен для абонентов сотовых операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» на территории России. Тарификация бесплатна при нахождении в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге.
Как только это обнаружите, звоните в банк, заблокируйте карту и направьте уведомление банку. Важно сделать это оперативно — чем позже, тем меньше шансов быстро вернуть деньги. Помочь следить за своими деньгами может сервис
Да! Если вы осторожны, то можете пользоваться современными средствами оплаты товаров и услуг в свое удовольствие.
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