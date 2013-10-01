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Банковская карта – это надежно?

Платить в магазинах и в интернете банковской картой может быть удобно. Но в новостях и социальных сетях то и дело пишут о пропаже денег с карточек. Стоит ли беспокоиться о безопасности средств на банковской карте?

Фото© РИА "Новости"
1.Почему банкам важно защищать карту?2.Как защищена банковская карта?3.Почему же тогда с карт так часто воруют деньги?4.Я никому не называю свой ПИН-код, аккуратно ввожу его в банкомате. Деньги на карте в безопасности?5.Что делать, если я потерял карту?6.А если я заметил, что с моей карты неправомерно списаны деньги?7.Соблюдая правила безопасности, я могу быть спокоен за свои деньги?8.Справочная информация
1
Почему банкам важно защищать карту?

Кража денег клиентов не только вредит репутации банков, которая на финансовом рынке стоит очень дорого, но и приносит банкам материальный ущерб, ведь им приходится расплачиваться с клиентами своими средствами: по закону банк обязан в определенные сроки рассмотреть жалобу клиента, и если она окажется обоснованной, возместить потерю. Поэтому у банков есть хороший стимул предпринимать меры по защите денег клиентов и для этого строить надежные системы безопасности, которые могли бы защитить счета от атак со стороны хакеров и мошенников. К примеру, Сбербанк постоянно совершенствует безопасность своих автоматизированных систем. Кроме того, операции по банковским картам в системы банка отслеживает в режиме онлайн и проверяют подозрительные операции.

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2
Как защищена банковская карта?

Степеней защиты банковской карты может быть несколько. Как любая современная банкнота защищена не только водяными знаками, так и ваша карта, скорее всего, «вооружена» несколькими степенями защиты. Главная технология, которую недавно сделали обязательной для всех платежных карт — это электронный чип, который защищает карту от полного копирования данных. Безопасность ваших операций с использованием карты должна защищаться и в интернете.

К примеру, защита интернет-платежей с банковских карт, выпущенных Сбербанком, осуществляется с помощью технологии, суть которой заключается в обязательном вводе СМС-пароля, полученного на мобильный телефон клиента, для подтверждения операции. Тенденция последнего времени — карты с бесконтактной оплатой на основе технологии NFC. Пользоваться ими и безопасно, и удобно: их даже не обязательно доставать из кошелька и уж тем более передавать в руки продавца.

NFС — Near field communication («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») — технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.

3
Почему же тогда с карт так часто воруют деньги?

На самом деле информация о массовых кражах с карт огромных суммиз-за грандиозных утечек личных данных нередко оказывается сильно преувеличенной, а то и вовсе газетными утками, как это было недавно. Хотя кражи с карт действительно регулярно происходят — но во многих случаях воровать преступники пытаются не у банков, а у держателей карт. Для этого у них есть специальные «отмычки»: фишинг и социальная инженерия.

Фишинг — это такая «рыбалка», на которой с помощьюсайтов-подделок вылавливают платежные данные карт. Например, со взломанного аккаунта в соцсети рассылают письма со ссылкой на вредоносный сайт, адрес которого похож на адрес соцсети или сайта банка. Одного клика бывает достаточно, чтобы мошенники заразили компьютер вирусом и выудили секретную информацию по банковскому счету. А иногда пользователи поддаются на уловку и сами послушно пишут свои данные в анкету, соблазнившись призом. Урок: не ходите по подозрительным ссылкам и не вводите там персональные данные или информацию с вашей банковской карты.

Социальная инженерия — это психологическая обработка. «Инженеры» тоже выуживают информацию, но делают это уже в личном общении с вами. Одним словом, для защиты от мошенников недостаточно только технологий, даже самых продвинутых. Важна бдительность и соблюдение простых правил безопасности.

С информацией о мерах безопасности при использовании банковских карт,интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» Вы можете ознакомиться по ссылке.

4
Я никому не называю свой ПИН-код, аккуратно ввожу его в банкомате. Деньги на карте в безопасности?

Не только ПИН-код нужно держать в секрете. Не показывайте данные вашей карты, тем более незнакомым людям. Особенно важно не сообщать никому временные пароли, которые банк присылает в СМС. Даже если вам позвонил «сотрудник банка», «представитель компании», «покупатель с интернет-аукциона» и так далее.

Когда пользуетесь картой в банкомате или интернете, не слушайте советов и не принимайте помощь неизвестных. Лучше обратитесь к сотрудникам банка или позвоните по телефонам на обратной стороне вашей банковской карты.

Используйте банковскую карту только в проверенных интернет-магазинах,а наличность снимайте в банкоматах на территории самих банков.

5
Что делать, если я потерял карту?

Заблокируйте ее как можно быстрее. Срочно позвоните в службу поддержки держателей карт (если вы клиент Сбербанка, вам достаточно набрать на своем мобильном номер 900) или воспользуйтесь удаленными сервисами. Клиенты Сбербанка, к примеру, могут сделать это в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Если вы не будете медлить, ваши деньги останутся в целости и сохранности.

Номер 900 доступен для абонентов сотовых операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» на территории России. Тарификация бесплатна при нахождении в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге.

СМС-сервис «Мобильный банк» предоставляется бесплатно всем клиентам — держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением картСбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.). За подключение опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата.

6
А если я заметил, что с моей карты неправомерно списаны деньги?

Как только это обнаружите, звоните в банк, заблокируйте карту и направьте уведомление банку. Важно сделать это оперативно — чем позже, тем меньше шансов быстро вернуть деньги. Помочь следить за своими деньгами может сервисСМС-уведомлений об операциях по счету — попробуйте подключить его в рамках услуги «Мобильный банк». Если же проверять баланс только время от времени, то обнаружив кражу с большим опозданием, вы потратите больше сил и времени на возврат средств.

7
Соблюдая правила безопасности, я могу быть спокоен за свои деньги?

Да! Если вы осторожны, то можете пользоваться современными средствами оплаты товаров и услуг в свое удовольствие.

8
Справочная информация

Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен всем клиентам — держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт, карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Воспользоваться интернет-банком «Сбербанк Онлайн» возможно при наличии доступа в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о банковских картах, онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. Условия действительны с 21.12.2015. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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