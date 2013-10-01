Банковская карта – это надежно?

На самом деле информация о массовых кражах с карт огромных сумм из-за грандиозных утечек личных данных нередко оказывается сильно преувеличенной, а то и вовсе газетными утками, как это было недавно. Хотя кражи с карт действительно регулярно происходят — но во многих случаях воровать преступники пытаются не у банков, а у держателей карт. Для этого у них есть специальные «отмычки»: фишинг и социальная инженерия.

Фишинг — это такая «рыбалка», на которой с помощью сайтов-подделок вылавливают платежные данные карт. Например, со взломанного аккаунта в соцсети рассылают письма со ссылкой на вредоносный сайт, адрес которого похож на адрес соцсети или сайта банка. Одного клика бывает достаточно, чтобы мошенники заразили компьютер вирусом и выудили секретную информацию по банковскому счету. А иногда пользователи поддаются на уловку и сами послушно пишут свои данные в анкету, соблазнившись призом. Урок: не ходите по подозрительным ссылкам и не вводите там персональные данные или информацию с вашей банковской карты.

Социальная инженерия — это психологическая обработка. «Инженеры» тоже выуживают информацию, но делают это уже в личном общении с вами. Одним словом, для защиты от мошенников недостаточно только технологий, даже самых продвинутых. Важна бдительность и соблюдение простых правил безопасности.