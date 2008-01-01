Что такое «Брекзит». Разбор

Считается, что в ЕС хочет остаться более либеральная и космополитичная часть населения. Это жители Лондона, университетских городов, Гибралтара и Уэльса, сталелитейное производство которого в случае выхода из единой экономической зоны столкнется с трудностями при продаже своей продукции. Главные аргументы сторонников Евросоюза — экономические.

Сильная экономика. 58% всего торгового оборота Великобритании составляет торговля со странами ЕС. Доступ к единому европейскому рынку обеспечивает рост торговли, инвестиций и снижение цен. Выход из ЕС может обвалить британский экспорт из-за тарифов, пошлин, лицензирования и других барьеров. Внутри страны вырастет цена на импортные продукты. Это вынудит правительство поднять налоги и урезать финансирование социальных программ.

Немаловажен доступ к рынку труда, которые имеет Великобритания благодаря ЕС, — мигранты как рабочая сила обходятся дешевле местных, и в итоге платят налогов больше, чем получают пособий.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн утверждает, что выход страны из ЕС обойдется в 30 миллиардов фунтов в ближайшие 4 года.

Привилегированное положение Британии в ЕС. Великобритания не входит в еврозону, не подписала основную часть Шенгенских соглашений и может проводить гораздо более избирательную миграционную политику. В феврале 2016 года Кэмерону удалось договориться с Евросоюзом о новых «бонусах», в частности — об экономической реформе и усилении суверенитета Великобритании.

Стабильность ситуации внутри страны. Выход из ЕС почти наверняка обострит отношения с Северной Ирландией и спровоцирует новые попытки Шотландии обрести независимость. 82% шотландцев проголосовали за членство в Евросоюзе, а Северная Ирландия заявила о намерении отделиться от Великобритании.