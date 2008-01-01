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Что такое «Брекзит». Разбор

За что голосовали жители Великобритании на референдуме о выходе из Евросоюза. И как это отразится на остальном мире.

1.Что такое «Брекзит»?2.Почему Великобритания решила созвать референдум? 3.Кто и почему голосовал за то, чтобы остаться в ЕС? 4.Кто и почему голосовал против членства в Евросоюзе?5.На самом ли деле Евросоюз не выгоден Британии?6.Какую реакцию вызвали результаты референдума?7.Как происходит выход из ЕС?
1
Что такое «Брекзит»?

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза. Сторонники автономии победили, набрав 51,9% голосов. За то, чтобы остаться, проголосовал 48,1% населения. Явка составила 72,2% — это более 46 млн человек.

«Брекзит» (сокращение от Britain Exit — «Британия выходит») — название кампании сторонников выхода Великобритании из ЕС.

2
Почему Великобритания решила созвать референдум?

Референдум о членстве страны в ЕС обсуждался много лет. Его проведение было одним из предвыборных обещаний премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2015 году — по некоторым данным, чтобы одержать верх над евроскептиками внутри своей партии.

К референдуму подталкивала и набирающая популярность Партия независимости Соединенного Королевства во главе с Найджелом Фаражем.

Первый подобный референдум прошел в Великобритании еще в 1975 году, через два года после вступления в ЕС. Тогда сторонники автономности набрали 32,8% и проиграли.

3
Кто и почему голосовал за то, чтобы остаться в ЕС?

Считается, что в ЕС хочет остаться более либеральная и космополитичная часть населения. Это жители Лондона, университетских городов, Гибралтара и Уэльса, сталелитейное производство которого в случае выхода из единой экономической зоны столкнется с трудностями при продаже своей продукции. Главные аргументы сторонников Евросоюза — экономические.

Сильная экономика. 58% всего торгового оборота Великобритании составляет торговля со странами ЕС. Доступ к единому европейскому рынку обеспечивает рост торговли, инвестиций и снижение цен. Выход из ЕС может обвалить британский экспорт из-за тарифов, пошлин, лицензирования и других барьеров. Внутри страны вырастет цена на импортные продукты. Это вынудит правительство поднять налоги и урезать финансирование социальных программ.
Немаловажен доступ к рынку труда, которые имеет Великобритания благодаря ЕС, — мигранты как рабочая сила обходятся дешевле местных, и в итоге платят налогов больше, чем получают пособий.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн утверждает, что выход страны из ЕС обойдется в 30 миллиардов фунтов в ближайшие 4 года.

Привилегированное положение Британии в ЕС. Великобритания не входит в еврозону, не подписала основную часть Шенгенских соглашений и может проводить гораздо более избирательную миграционную политику. В феврале 2016 года Кэмерону удалось договориться с Евросоюзом о новых «бонусах», в частности — об экономической реформе и усилении суверенитета Великобритании.

Стабильность ситуации внутри страны. Выход из ЕС почти наверняка обострит отношения с Северной Ирландией и спровоцирует новые попытки Шотландии обрести независимость. 82% шотландцев проголосовали за членство в Евросоюзе, а Северная Ирландия заявила о намерении отделиться от Великобритании.

Стабильность ситуации в Европе. Выход Великобритании из ЕС даст толчок националистическим течениям по всей Европе и может спровоцировать развал Евросоюза. Согласно опросу центра Pew в 10 странах, каждый второй житель относится к Евросоюзу негативно. 42% европейцев высказываются за возвращение полномочий национальным правительствам, и только 19% считают, что Евросоюзу нужно передать еще больше полномочий.

4
Кто и почему голосовал против членства в Евросоюзе?

Большая часть сторонников выхода из ЕС — это консервативно настроенные, небогатые слои населения, жители сельской и промышленной Англии. Они выдвигают несколько аргументов:

Европейский миграционный кризис. Как член Евросоюза Великобритания остается открытой для мигрантов. Мигранты занимают рабочие места, зачастую отказываются разделять местные культурные и религиозные традиции и провоцируют конфликты. Кроме того инфраструктура страны развивается медленнее, чем растет население: уже сейчас не хватает детских садов и школ.

Низкие темпы роста экономики Евросоюза. Сторонники выхода из ЕС считают, что Евросоюз сдерживает развитие Великобритании и обязывает ее содержать «проблемных» соседей. Так случилось, например, во время кризиса 2008 года, когда правительства стран Европы вынуждены были сокращать бюджетные расходы.

«Законодательная колонизация». ЕС забирает часть суверенитета Великобритании. Страна не может самостоятельно регулировать свое трудовое законодательство, систему здравоохранения и национальную политику. От 15% до 50% законов в стране исходят от ЕС. Выход из Евросоюза освободит Великобританию от Хартии ЕС по правам человека, которая регламентирует работу британских спецслужб и полиции.

5
На самом ли деле Евросоюз не выгоден Британии?

Не все так просто.

Великобритания входит в пятерку государств, обеспечивающих основные поступления в бюджет ЕС: в 2014—2015 годах отчисления составили 8,8 млрд фунтов (по другим оценкам — 5,4 млрд). Но значительная часть этих средств возвращается в виде субсидий, льгот, грантов и финансовой поддержки фермеров.

Евросоюз также дает Великобритании доступ к огромному европейскому рынку с населением 500 миллионов человек, жизненно важному для бизнеса.

Кроме того, среди 28 государств Евросоюза Великобритания имеет привилегированный статус. У нее собственная валюта, право ограничивать въезд в страну, при этом англичане могут путешествовать в Европу без визы.

6
Какую реакцию вызвали результаты референдума?

Несмотря на то, что у референдума нет юридически обязывающего статуса и правительство вправе проигнорировать его результаты, премьер министр Дэвид Кэмерон, активно выступающий за членство в ЕС, уже подал в отставку.

После объявления результатов референдума курс британского фунта впервые с 1985 года упал ниже 1,35 доллара. Упали индексы главных мировых фондовых бирж, котировки ведущих европейских концернов и цена на нефть — она опустилась более чем на 5% до 47,6 долларов за баррель.

Правительства европейских стран-членов Евросоюза и президент США Барак Обама выразили сожаление о решении Великобритании. Кандидат в американские президенты Дональд Трамп отметил, что британцы «забрали свою страну назад. И это очень важно».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании, но «будет стремиться к минимизации негативных последствий референдума».

7
Как происходит выход из ЕС?

Процедура выхода из ЕС регулируется Лиссабонским соглашением. Поскольку Великобритания первая страна, решившаяся на выход из Евросоюза, ей придется создать прецедент.

Процедура может продлиться от двух лет до десятилетия. За это время Великобритания должна договориться с каждой из стран ЕС об экономических, политических и социальных условиях раздельного сосуществования.

Некоторые европейские политики призывают сделать выход Великобритании из ЕС максимально болезненным, чтобы «дать урок» другим странам и предотвратить цепную реакцию распада ЕС. В Брюсселе, где находится штаб-квартира Европейского союза, призвали Великобританию без промедления начать процедуру выхода, подчеркнув, что не готовы обсуждать какие-либо новые уступки.

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