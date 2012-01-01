Как стать космонавтом?

Не совсем так. Условия разных конкурсов отличаются: например, в предыдущем наборе (где, правда, набирали не для конкретного полета, а просто в состав «экипажей пилотируемых кораблей и станций») могли участвовать только те, кому еще не исполнилось 33 лет. При этом инженер Олег Блинов проходил тестирование в 2012 году, когда ему уже исполнилось 34 года, — но его все равно приняли. В «Роскосмосе» объясняют: да, сейчас порог увеличен до 35 лет, но это не значит, что если вам 36 и вы подходите по всем параметрам, то вы не сможете участвовать в конкурсе.