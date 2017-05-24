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«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota

Исследование «Авто Mail.Ru»: российские автолюбители назвали самые популярные автомобили.

Проект «Авто Mail.Ru» выявил самые популярные среди россиян марки автомобилей. В опросе приняли участие 11 000 автолюбителей Москвы, Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Исследование проводилось с помощью инструментов Research.Mail.Ru — инновационного проекта для проведения опросов и изучения потребителей.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга ожидаемо не продемонстрировали единодушия — в этих городах одинаково популярны разные марки автомобилей. А вот в Воронеже и Казани явным лидером является Lada — автомобилями этой марки владеют 27% воронежских и 29% казанских автолюбителей. Предпочтение российскому автопрому отдают и в Ростове-на-Дону и Волгограде — на Lada ездит каждый пятый участник опроса из этих городов. Как видно, предпочтения автомобилистов за год не изменились.

В восточной части России, как и в прошлом году, наиболее популярна Toyota. Машинами этой марки владеют более половины (57%) автолюбителей Владивостока, 27% респондентов из Новосибирска и Красноярска и 15% — из Екатеринбурга.

«Региональные предпочтения, которые и проиллюстрировал опрос, сложились уже на протяжении последних 20−25 лет. Владивосток имеет и вожделеет подержанную Toyota, а Москва — новый и крутой Mercedes-Benz. Бренд Toyota во всем мире известен именно высокой остаточной стоимостью. Так что предпочтение и в России этого бренда не удивительно. В целом наиболее состоятельные регионы уже прочувствовали, что новый автомобиль лучше подержанного. Плюс продолжает сохраняться мода на кроссоверы как на самый удобный для использования тип автомобиля именно в российских дорожно-климатических условиях. Популярность седанов в центре и на юге России вполне объясняется относительно более консервативным менталитетом местного населения. Предпочтение Lada характерно именно в бассейне Волги, в районах, прилегающих к месту производства этих автомобилей, т.е. здесь сказывается как привычка и местный патриотизм, так и “завязанность” через производство комплектующих», — рассказал Александр Климнов эксперт «Автостат Инфо».

При покупке машины жители Казани (67%), Воронежа (62%), Москвы (60%), Екатеринбурга (59%), Санкт-Петербурга (57%) и Ростова-на-Дону (52%) ориентированы на новые автомобили, в то время как автомобилисты, проживающие во Владивостоке (84%) и Новосибирске, Омске и Красноярске (53%), отдают предпочтение подержанным.

Самым популярным типом кузова у российских автолюбителей остается кроссовер — абсолютное большинство респондентов заявили о своей приверженности таким автомобилям. Причем в Уральском, Сибирском федеральных округах, Москве, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах таких больше половины — 55%, 54%, 53%, 52% и 51% соответственно. На втором месте по популярности — седан. Автомобили этого типа больше других предпочитают жители Центрального и Южного федеральных округов.

Мнение эксперта
Сегмент внедорожников и кроссоверов растет все последние годы. И, вероятно, будет расти. Сейчас ни одна компания в России не может рассчитывать на хорошие продажи, если у нее нет нескольких автомобилей этого класса. Причем, главный спрос сейчас приходится на доступные кроссоверы
Денис Смольянов
главный редактор проекта Авто Mail.Ru

Лидерство среди марок завоевала Toyota — ее в первую очередь рассматривают для покупки автолюбители из всех городов, участвующих в исследовании. Но ожидаемо особенно велика их доля во Владивостоке — 64%. В Воронеже, Казани и городах Сибири на втором месте оказалась российская Lada.

Интересно, что большинство респондентов выберет автомобиль Toyota даже в условиях неограниченного бюджета. Только жители Москвы и Санкт-Петербурге предпочтут этой марке Mercedes-Benz и BMW.

В целом по России автолюбители, как и в прошлом году, готовы потратить на покупку авто от 500 тысяч до миллиона рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто рассматривает вариант покупки автомобиля стоимостью более 2 млн рублей (11% и 10%) соответственно, а во Владивостоке самая высокая доля автолюбителей, которые хотят потратить на покупку авто менее 500 тысяч рублей (41%).

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