«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Исследование «Авто Mail.Ru»: российские автолюбители назвали самые популярные автомобили.
Исследование «Авто Mail.Ru»: российские автолюбители назвали самые популярные автомобили.
Проект «Авто Mail.Ru» выявил самые популярные среди россиян марки автомобилей. В опросе приняли участие 11 000 автолюбителей Москвы, Центрального,
Жители Москвы и
В восточной части России, как и в прошлом году, наиболее популярна Toyota. Машинами этой марки владеют более половины (57%) автолюбителей Владивостока, 27% респондентов из Новосибирска и Красноярска и 15% — из Екатеринбурга.
«Региональные предпочтения, которые и проиллюстрировал опрос, сложились уже на протяжении последних 20−25 лет. Владивосток имеет и вожделеет подержанную Toyota, а Москва — новый и крутой
При покупке машины жители Казани (67%), Воронежа (62%), Москвы (60%), Екатеринбурга (59%),
Самым популярным типом кузова у российских автолюбителей остается кроссовер — абсолютное большинство респондентов заявили о своей приверженности таким автомобилям. Причем в Уральском, Сибирском федеральных округах, Москве, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах таких больше половины — 55%, 54%, 53%, 52% и 51% соответственно. На втором месте по популярности — седан. Автомобили этого типа больше других предпочитают жители Центрального и Южного федеральных округов.
Лидерство среди марок завоевала Toyota — ее в первую очередь рассматривают для покупки автолюбители из всех городов, участвующих в исследовании. Но ожидаемо особенно велика их доля во Владивостоке — 64%. В Воронеже, Казани и городах Сибири на втором месте оказалась российская Lada.
Интересно, что большинство респондентов выберет автомобиль Toyota даже в условиях неограниченного бюджета. Только жители Москвы и
В целом по России автолюбители, как и в прошлом году, готовы потратить на покупку авто от 500 тысяч до миллиона рублей. При этом в Москве и