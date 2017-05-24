«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota

Жители Москвы и Санкт-Петербурга ожидаемо не продемонстрировали единодушия — в этих городах одинаково популярны разные марки автомобилей. А вот в Воронеже и Казани явным лидером является Lada — автомобилями этой марки владеют 27% воронежских и 29% казанских автолюбителей. Предпочтение российскому автопрому отдают и в Ростове-на-Дону и Волгограде — на Lada ездит каждый пятый участник опроса из этих городов. Как видно, предпочтения автомобилистов за год не изменились.

В восточной части России, как и в прошлом году, наиболее популярна Toyota. Машинами этой марки владеют более половины (57%) автолюбителей Владивостока, 27% респондентов из Новосибирска и Красноярска и 15% — из Екатеринбурга.